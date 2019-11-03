Як в Тернополі ловлять паліїв трави: ефективний метод

У Тернополі паліїв сухої трави і листя шукають квадрокоптером з висоти пташиного польоту. Як тільки порушника виявляють – інспектори одразу їдуть і складають адмінпротокол.

Камера з висоти пташиного польоту фіксує, де саме жителі взялися палити листя.

До слова: Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання

"Фотоматеріали можна зберігати одразу на телефон, а відеоматеріали зберігаються або на накопичувачі самого квадрокоптеру, або ж на флешпам’яті", – пояснив начальник управління муніципальної інспекції Тернополя Ігор Максим.

Інспектори розповіли, що найчастіше листя палять у приватних садибах, туди і приковують найбільшу увагу. Після цього зазвичай на палія складають протокол про адміністративне правопорушення.

Довідка! Стаття 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення вказує, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків накладається штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. А стаття 82 застерігає, що за порушення правил зберігання, розміщення, утилізації та використання відходів штраф сягає 1700 гривень.

До слова, з 1 листопада муніципальна інспекція пильнуватиме і браконьєрів. Патрулюватимуть на Тернопільському ставі. Це допоможе врятувати рибу під час зимівлі від недобросовісних рибалок.



Чому не можна спалювати листя

Альтернатива спалюванню стерні

Фахівці вважають, що спалювання стерні – це пережиток минулого. Вони зазначили, що нині альтернативою цьому є компостування. Підготувати органічне добриво – не складно:

викопайте яму глибиною 0,5 метра та шириною 1,5 метра; згребіть листя рівномірно пересипаючи його землею; залийте все водою та накрийте шаром землі завтовшки 10-20 сантиметрів; протягом літа перемішуйте; компост є готовим, коли перетворився в однорідну розсипчасту масу.



Компостування

Згодом таке органічне добриво можна використати для вазончиків овочевих грядок.