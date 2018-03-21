Как в Тернопольской области спасают сотни аистов, которые погибают от непогоды

На Тернопольщине спасают сотни аистов, которые вернулись из теплых краев. Птицам, которые любят тепло и весну, очень трудно переживать украинские морозы. Поэтому на помощь незащищенным аистам бросились местные жители. Люди приносят еду и даже готовы приютить заморских гостей у себя дома.

Четвертый день подряд птицы пытаются пережить мартовскую зиму. Объединяются, потому что холодно. И время от времени поднимаются в небо. Уже планируют дежурства, а селяне обещают при необходимости отогревать птиц дома

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Обязательно возьмем, каждый день здесь бываем. Самое главное, чтобы они не намокли и крылья им не замерзли, поэтому мы привезли сена, чтобы аисты могли сидеть,

–​ рассказал житель села Залужье Василий Вонс.

Уже с понедельника синоптики обещают плюсовую температуру. И жители села Залужье надеются, что уже скоро аисты почувствуют настоящее тепло родного дома.

Какие еще меры делают для спасения птиц – смотрите в сюжете.