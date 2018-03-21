Як на Тернопільщині рятують сотню лелек, які гинуть від негоди

На Тернопільщині рятують сотню лелек, які повернулися з вирію. Птахам, які люблять тепло та весну, дуже важко переживати українські морози. Тож на допомогу незахищеним лелекам кинулись місцеві жителі. Люди приносять їжу та навіть готові прихистити заморських гостей у себе вдома.

Четвертий день поспіль птахи намагаються пережити березневу зиму. Гуртуються, бо холодно. І час від часу піднімаються в небо. Уже завтра в місцевій планують чергування, а селяни обіцяють за потреби відігрівати птахів вдома

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Обов’язково візьмемо, кожен день тут буваємо. Найголовніше, щоб вони не намокли і крила їм не замерзли, тому ми привезли сіна, щоб лелеки могли сидіти,

– розповів житель села Залужжя Василь Вонс.

Уже з понеділка синоптики обіцяють плюсову температуру. І жителі села Залужжя сподіваються, що вже скоро лелеки відчують справжнє тепло рідного дому.

Які ще заходи роблять для порятунку птахів – дивіться в сюжеті.