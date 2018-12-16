Как в Украине начать успешный бизнес с нуля: советы для начинающих

Малому бизнесу в Украине быть – это подтверждают истории успеха молодых бизнесменов. У кого-то в кармане был десяток тысяч гривен, у других же не было ни копейки, поэтому решили одолжить нужную сумму. И риск себя оправдал. Как это, начать свое дело с нуля, у новоиспеченных бизнесменов.

Создать свой бренд верхней одежды TrempeІ пришла Ирине Синицкой и Анастасии Меркотан на балконе. Тогда девушки работали в маркетинговой компании. Быть наемными работниками их не устраивало, поэтому решили уволиться.

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"В начале мы вложили 15 тысяч гривен, сейчас у нас оборот составляет около 4 миллионов в год", – вспомнила основательница бренда Trempel Ирина Синицкая.

Первый год развития своего бренда был самым тяжелым. Поиски швейного цеха, первая бракованная партия и минус две с половиной тысячи долларов. Учась на собственных ошибках, девушки решили не экономить на работниках.

Берем на работу только профессионалов, если бы мы с Настей могли и умели шить пальто, то каждая из нас могла бы пошить примерно 5 пальто в неделю, поэтому мы бы никогда не вышли на уровень полутора тысяч единиц, которые есть сейчас у нас. И так в каждом процессе,

– сказала Синицкая.

Студенты КПИ и супруги Андрей и Таня Футрук тоже размышляли над собственным бизнесом. Начали с собственного Telegram-канала, где рассказывали об уличной еде.

Владельцы заведения "Шаурбар"

"Тогда, когда был вот этот хайп относительно отравлений, мы ходили, проверяли есть ли санитарные книжки. Чтобы показать людям, где можно безопасно питаться, а где не стоит. Мы делали обзор на точку, и владельцы предложили ее купить", – вспомнила хозяйка заведения "Шаурбар" Татьяна Футрук.



Заведение "Шаурбар"

Стоило им это 3 тысячи долларов, деньги пришлось брать в долг у родных. Ведь супруги до сих пор живут в общежитии. Первые полгода клиентов было достаточно, держались на подписчиках Telegram канала. Однако ездить специально на Оболонь зимой люди перестали. Поэтому решение было однозначным – найти помещение в центре города.

Андрей Футрук считает, что основным минусом в развитии собственного дела являются налоги.

Проблема в налогах на сотрудника, это огромные деньги для начинающего бизнеса, в частности, маленького. Это невозможно тянуть. То есть, если у тебя на такую точку 2-3 сотрудника, то ты должен отдавать около 6-7 тысяч гривен. Это весь твой плюс, если не больше. Я понимаю, что нужно платить налоги, ведь это правильно. Но льготный период около года был бы уместен,

– рассказал владелец заведения "Шаурбар" Андрей Футрук.

Чтобы создать собственное дело достаточно двух условий, заявил бизнесмен Андрей Онистрат. Первое условие – это побороть собственный психологический барьер, а второе – найти партнера.

"Надо чувствовать друг друга. Надо разбираться, надо, чтобы были общие категории мышления, ценности и только после этого надо очень осторожно двигаться в этом направлении", – подчеркнул бизнесмен Андрей Онистрат.