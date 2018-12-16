16:24
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Як в Україні започаткувати успішний бізнес з нуля: поради для початківців

      305 Читать новость на русском

      Малому бізнесу в Україні бути – це підтверджують історії успіху молодих бізнесменів. Хтось мав у кишені десяток тисяч гривень, інші ж не мали й копійки, тож вирішили позичити потрібну суму. І ризик себе виправдив. Як це, започаткувати свою справу з нуля, у новоспечених бізнесменів.

      Створити свій бренд верхнього одягу TrempeІ прийшла Ірині Синицькій та Анастасії Меркотан на балконі. Тоді дівчата працювали у маркетинговій компанії. Бути найманими працівниками їх не влаштовувало, тож вирішили звільнитися.

      Читайте також: Чому країну, яка створює гарний одяг для Європи, намагаються вдягнути в мотлох?

      "На початку ми вклали 15 тисяч гривень, зараз у нас оборот складає біля 4 мільйонів у рік", – пригадала засновниця бренду Trempel Ірина Синицька.

      Перший рік розвитку свого бренду був найважчим. Пошуки швейного цеху, перша бракована партія та мінус дві з половиною тисячі доларів. Навчаючись на власних помилках, дівчата вирішили не економити на працівниках. 

      Беремо на роботу тільки професіоналів, якби ми з Настею могли і вміли шити пальта, то кожна з нас могла б пошити приблизно 5 пальт в тиждень, тому ми б ніколи не вийшли на рівень півтори тисячі одиниць, які є зараз у нас. І так в кожному процесі,
      – сказала Синицька.

      Студенти КПІ та подружжя Андрій і Таня Футрук теж розмірковували над власним бізнесом. Почали з власного Telegram-каналу, де розповідали про вуличну їжу.

      бізнес
      Власники закладу "Шаурбар"

      "Тоді, коли був ось цей хайп щодо отруєнь, ми ходили, провіряли чи є санітарні книжки. Щоб показати людям, де можна безпечно харчуватися, а де не варто. Ми робили огляд на точку, і власники запропонували її придбати", – пригадала власниця закладу "Шаурбар" Тетяна Футрук.

      бізнес
      Заклад "Шаурбар"

      Коштувало їм це 3 тисячі доларів, гроші довелось брати в борг у рідних. Адже подружжя досі мешкає у гуртожитку. Перші півроку клієнтів було достатньо, трималися на підписниках Telegram каналу. Проте їздити спеціально на Оболонь взимку люди перестали. Тож рішення було однозначним – знайти приміщення в центрі міста. 

      Андрій Футрук вважає, що основним мінусом у розвитку власної справи є податки.

      Проблема в податках на співробітника, це величезні гроші для початківця бізнесу, зокрема, маленького. Це не можливо тягнути. Тобто, якщо у тебя на таку точку 2-3 співробітники, то ти повинен віддавати близько 6-7 тисяч гривень. Це весь твій плюс, якщо не більше. Я розумію, що потрібно платити податки, адеж це правильно. Але пільговий період близько року був би доречний,
      – розповів власник закладу "Шаурбар" Андрій Футрук.

      Щоб створити власну справу достатньо двох умов, заявив бізнесмен Андрій Оністрат. Перша умова – це побороти власний психологічний бар'єр, а друга – знайти партнера.

      "Треба відчувати одне одного. Треба розумітися, треба, щоб були спільні категорії мислення, цінності і тільки після цього треба дуже обережно рухатись в цьому напрямку", – наголосив бізнесмен Андрій Оністрат.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Бізнес Гроші Стартап
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      3534
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      сьогодні , 14:00 Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      Роман Маселко 180
      "Аквамен": гра престолів на дні океану
      сьогодні , 13:00 "Аквамен": гра престолів на дні океану
      Юлія Ліпенцева 641
      "Жандарми" та іншопланетяни: до пошуків позаземного розуму долучилося ФБР
      сьогодні , 12:01 "Жандарми" та іншопланетяни: до пошуків позаземного розуму долучилося ФБР
      529
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Газпром" "огризнувся" у відповідь на судові позови "Нафтогазу"
       1 травня 2015 , 22:29
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Мессі – не Роналду: аргентинець прибуде на нагородження гравця року ФІФА, хоча не потрапив у трійку претендентів
       21 вересня , 17:52
      Динамо взимку може підписати вихованця донецького Шахтаря
       4 листопада , 10:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук