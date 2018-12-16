Як в Україні започаткувати успішний бізнес з нуля: поради для початківців

Малому бізнесу в Україні бути – це підтверджують історії успіху молодих бізнесменів. Хтось мав у кишені десяток тисяч гривень, інші ж не мали й копійки, тож вирішили позичити потрібну суму. І ризик себе виправдив. Як це, започаткувати свою справу з нуля, у новоспечених бізнесменів.

Створити свій бренд верхнього одягу TrempeІ прийшла Ірині Синицькій та Анастасії Меркотан на балконі. Тоді дівчата працювали у маркетинговій компанії. Бути найманими працівниками їх не влаштовувало, тож вирішили звільнитися.

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"На початку ми вклали 15 тисяч гривень, зараз у нас оборот складає біля 4 мільйонів у рік", – пригадала засновниця бренду Trempel Ірина Синицька.

Перший рік розвитку свого бренду був найважчим. Пошуки швейного цеху, перша бракована партія та мінус дві з половиною тисячі доларів. Навчаючись на власних помилках, дівчата вирішили не економити на працівниках.

Беремо на роботу тільки професіоналів, якби ми з Настею могли і вміли шити пальта, то кожна з нас могла б пошити приблизно 5 пальт в тиждень, тому ми б ніколи не вийшли на рівень півтори тисячі одиниць, які є зараз у нас. І так в кожному процесі,

– сказала Синицька.

Студенти КПІ та подружжя Андрій і Таня Футрук теж розмірковували над власним бізнесом. Почали з власного Telegram-каналу, де розповідали про вуличну їжу.



Власники закладу "Шаурбар"

"Тоді, коли був ось цей хайп щодо отруєнь, ми ходили, провіряли чи є санітарні книжки. Щоб показати людям, де можна безпечно харчуватися, а де не варто. Ми робили огляд на точку, і власники запропонували її придбати", – пригадала власниця закладу "Шаурбар" Тетяна Футрук.



Заклад "Шаурбар"

Коштувало їм це 3 тисячі доларів, гроші довелось брати в борг у рідних. Адже подружжя досі мешкає у гуртожитку. Перші півроку клієнтів було достатньо, трималися на підписниках Telegram каналу. Проте їздити спеціально на Оболонь взимку люди перестали. Тож рішення було однозначним – знайти приміщення в центрі міста.

Андрій Футрук вважає, що основним мінусом у розвитку власної справи є податки.

Проблема в податках на співробітника, це величезні гроші для початківця бізнесу, зокрема, маленького. Це не можливо тягнути. Тобто, якщо у тебя на таку точку 2-3 співробітники, то ти повинен віддавати близько 6-7 тисяч гривень. Це весь твій плюс, якщо не більше. Я розумію, що потрібно платити податки, адеж це правильно. Але пільговий період близько року був би доречний,

– розповів власник закладу "Шаурбар" Андрій Футрук.

Щоб створити власну справу достатньо двох умов, заявив бізнесмен Андрій Оністрат. Перша умова – це побороти власний психологічний бар'єр, а друга – знайти партнера.

"Треба відчувати одне одного. Треба розумітися, треба, щоб були спільні категорії мислення, цінності і тільки після цього треба дуже обережно рухатись в цьому напрямку", – наголосив бізнесмен Андрій Оністрат.