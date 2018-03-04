Как в Украине пытаются решить проблему работорговли

Украина с 90-х была поставщиком живого товара. Но в 2013-2016 годах проблема обострилась настолько, что на нее обратили внимание в ОБСЕ и Госдепартаменте США. Направили делегацию специалистов, чтобы научили наших правоохранителей работать лучше.

ОБСЕ способствовал обучению 18 тысяч патрульных и участковых полицейских, а также представителей управлений по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

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После того, как нашей стране указали, что мы не должным образом работаем по противодействию этим преступлениям, мы создали специализированное подразделение по противодействию непосредственно нелегальной миграции и торговле людьми,

– сказал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Теперь украинские полицейские отчитываются об успехах. Только в прошлом году перекрыли 20 каналов, по которым перевозили секс-рабов, и ликвидировали 16 преступных группировок. Удалось спасти 70 взрослых, которых вывозили в сексуальное и трудовое рабство. А также десятки детей, из которых бы сделали нищих.

Однако реальная статистика намного страшнее.

Есть у нас "озоновые дыры" – это неподконтрольные территории, где граждане не имеют тех правовых норм, которые имеют у нас граждане Украины,

– заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Пострадавшие просят прежде всего правовой защиты, говорят в общественной организации "Ла Страда". А ее украинский закон почему-то гарантирует лишь пойманным работорговцам. Еще хуже тем, кто сейчас за рубежом. Их МИД Украины фактически не замечает.

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Украинские правоохранители не слишком тесно сотрудничают с зарубежными коллегами. А сами справиться с этой проблемой не в состоянии. Ведь торговля людьми сегодня наиболее растущий черный бизнес в мире с годовым оборотом в десятки миллиардов долларов. Привлекать виновных к ответственности в Украине тоже не торопятся.

А в прошлом году правоохранители обнаружили 111 работорговцев, 43 человека задержаны. Торговцев людьми в Украине могут посадить на 15 лет. Однако часто суды переквалифицируют дело, и преступников, которые продавали чужие жизни, сажают условно.