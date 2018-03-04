14:44
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как в Украине пытаются решить проблему работорговли

23:45, 4 марта 243 Читати новину українською

Украина с 90-х была поставщиком живого товара. Но в 2013-2016 годах проблема обострилась настолько, что на нее обратили внимание в ОБСЕ и Госдепартаменте США. Направили делегацию специалистов, чтобы научили наших правоохранителей работать лучше.

ОБСЕ способствовал обучению 18 тысяч патрульных и участковых полицейских, а также представителей управлений по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Читайте также: Киллер заплатил залог в суде и исчез в неизвестном направлении

После того, как нашей стране указали, что мы не должным образом работаем по противодействию этим преступлениям, мы создали специализированное подразделение по противодействию непосредственно нелегальной миграции и торговле людьми,
– сказал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Теперь украинские полицейские отчитываются об успехах. Только в прошлом году перекрыли 20 каналов, по которым перевозили секс-рабов, и ликвидировали 16 преступных группировок. Удалось спасти 70 взрослых, которых вывозили в сексуальное и трудовое рабство. А также десятки детей, из которых бы сделали нищих.

Однако реальная статистика намного страшнее.

Есть у нас "озоновые дыры" – это неподконтрольные территории, где граждане не имеют тех правовых норм, которые имеют у нас граждане Украины,
– заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Пострадавшие просят прежде всего правовой защиты, говорят в общественной организации "Ла Страда". А ее украинский закон почему-то гарантирует лишь пойманным работорговцам. Еще хуже тем, кто сейчас за рубежом. Их МИД Украины фактически не замечает.

Читайте также: В России восстановили работорговлю: в Крым пришлют рабочих-зэков

Украинские правоохранители не слишком тесно сотрудничают с зарубежными коллегами. А сами справиться с этой проблемой не в состоянии. Ведь торговля людьми сегодня наиболее растущий черный бизнес в мире с годовым оборотом в десятки миллиардов долларов. Привлекать виновных к ответственности в Украине тоже не торопятся.

А в прошлом году правоохранители обнаружили 111 работорговцев, 43 человека задержаны. Торговцев людьми в Украине могут посадить на 15 лет. Однако часто суды переквалифицируют дело, и преступников, которые продавали чужие жизни, сажают условно.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Полиция СБУ Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 4 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук