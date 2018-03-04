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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Киллер заплатил залог в суде и исчез в неизвестном направлении

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Подозреваемый не явился в суд
Подозреваемый не явился в суд / Фото из открытых источников

Исполнитель покушения на убийство руководителя продовольственно-зерновой корпорации Украины заплатил 350 тысяч гривен, но в суд по вызову не явился.

Где он, не знают и его адвокаты, сообщили в Нацполиции.

"3 марта один из фигурантов, а именно исполнитель, внес определенную сумму залога и освободился из-под стражи, не явился в суд без уважительных на то причин. Его защитники не владеют информацией о месте его пребывания", – отметили в сообщении .

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1 и 2 марта подозреваемого и его 3-х сообщников Печерский райсуд взял под стражу с возможностью внесения залога. Таким правом человек и воспользовался. Однако Генпрокуратура считает такую ​​меру пресечения слишком мягкой, а потому уже подала жалобу.

Видео операции Нацполиции

Напомним, 18 декабря подозреваемый привязал гранату к машине главы корпорации, припаркованной в людном месте. Взрывчатка не сработала, потому что рычаг примерз к кузову. А за месяц до этого его сообщники совершили покушение на заместителя корпорации. На него напали с молотком и били по голове. Чиновников хотели убрать с должности, чтобы те не мешали разворовывать государственные средства.

Теги: Полиция Криминальные новости Печерский суд Киева
Источник: 24 Канал
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