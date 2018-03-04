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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кілер заплатив заставу у суді і зник в невідомому напрямку

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Підозрюваний не з'явився до суду
Підозрюваний не з'явився до суду / Фото з відкритих джерел

Виконавець замаху на вбивство керівника Продовольчо-зернової корпорації України сплатив 350 тисяч гривень, але до суду за викликом не з'явився.

Де він, не знають і його адвокати, повідомили у Нацполіції.

"3 березня один із фігурантів, а саме виконавець, який вніс визначену суму застави та звільнився з-під варти, не з’явився до суду без поважних на те причин. Його захисники не володіють інформацією про місце його перебування", – зазначили у повідомленні.

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1 і 2 березня підозрюваного і його 3-х спільників Печерський райсуд узяв під варту з можливістю внесення застави. Таким правом чоловік і скористався. Проте Генпрокуратура вважає такий запобіжний захід занадто м'яким, а тому вже подала скаргу.

Відео операції Нацполіції

Нагадаємо, 18 грудня підозрюваний прив’язав гранату до машини голови корпорації, припаркованої в людному місці. Вибухівка не спрацювала, бо важіль примерз до кузова. А за місяць до цього його спільники здійснили замах на заступника корпорації. На нього напали з молотком і били по голові. Чиновників хотіли прибрати з посади, щоб ті не заважали розкрадати державні кошти.

Теги: Поліція Кримінальні новини Печерський суд Києва
Джерело: 24 Канал
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