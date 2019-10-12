Как вернуть доверие украинцев к справедливому судопроизводству

О работе Антикоррупционного суда – в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала руководитель отдела коммуникации Антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

Как вернуть доверие общества к добродетельным судьям

По результатам исследования "Центра Разумкова", подавляющее большинство украинцев не считают украинские суды объективными и независимыми.

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Поэтому, вероятно, что к новосозданному Антикоррупционному суду, в котором, к слову, также работают судьи, уровень доверия будет не слишком большим. О том, можно ли вернуть уровень доверия украинцев к добропорядочным судьям – пояснила руководитель отдела коммуникации Антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

– Работа, которую я выполняю, заключается в том, чтобы показать обществу разницу между теми судьями, к которым они привыкли, и теми, которые приходят нести справедливое правосудие. Самый главный вопрос украинцев: "Когда будут посадки?".



Олеся Чемерис

– Дело в том, что посадкам предшествует работа. По новому закону, мы получим дела от НАБУ и САП, которые выполняют предварительную работу, которая должна учитываться. Наша задача – вынести тот приговор, который будет отвечать тому вреду, который нанес подозреваемых обществу или государству. И, как по мне, не только посадка является результатом работы суда.



Какие полномочия имеет Антикоррупционный суд – инфографика 24 канала

– Дела, которые рассматривают судьи Антикоррупционного суда, очень большие. Это объемные тома, которые можно взвешивать. Надо понимать, что рассмотреть это дело за час просто невозможно. Всего к нам поступило 747 процедурных документов – это различные ходатайства, заявления, жалобы. Из них 86 – это сугубо уголовные документы, которые рассматривали тогда только шестеро следственных судей. Самая большая проблема – очень мало следственных судей.

Справка: в Нидерландах судам доверяют 80% граждан. Специалисты убеждены, что на это влияют несколько факторов: традиции, прозрачность, компетентность судей, коммуникация с обществом.

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