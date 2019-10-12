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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Як повернути довіру українців до справедливого судочинства

      Честь і НЕчесть 6 Читать новость на русском

      Про роботу Антикорупційного суду – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповіла керівниця відділу комунікації Антикорупційного суду Олеся Чемерис.

      Як повернути довіру суспільства до доброчесних суддів

      За результатами дослідження "Центра Разумкова", переважна більшість українців не вважають українські суди об'єктивними та незалежними. 

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      Тому, ймовірно, що до новоствореного Антикорупційного суду, у якому, до слова, також працюють судді, рівень довіри буде не надто великим. Про те, чи можна повернути рівень довіри українців до доброчесних суддів – пояснила керівниця відділу комунікації Антикорупційного суду Олеся Чемерис.

      – Робота, яку я виконую, полягає у тому, аби показати суспільству різницю між тими суддями, до яких вони звикли, та тими, які приходять чинити справедливе правосуддя. Найголовніше питання українців: "Коли будуть посадки?". 


      Олеся Чемерис

      – Річ у тім, що посадкам передує робота. За новим законом, ми отримаємо справи від НАБУ та САП, які виконують попередню роботу, що має враховуватися. Наша задача – винести той вирок, що відповідатиме тій шкоді, що завдав підозрюваних суспільству чи державі. І, як на мене, не лише посадка є результатом роботи суду.


      Які повноваження має Антикорупційний суд – інфографіка 24 каналу

      – Справи, які розглядають судді Антикорупційного суду, дуже великі. Це об'ємні томи, які можна важити. Треба розуміти, що розглянути цю справу за годину просто неможливо. Загалом до нас надійшло 747 процедурних документів – це різноманітні клопотання, заяви, скарги. З них 86 – це суто кримінальні документи, які розглядали тоді лише шестеро слідчих суддів. Найбільша проблема – дуже мало слідчих суддів. 

      Довідка: у Нідерландах судам довіряють 80% громадян. Фахівці переконані, що на це впливають кілька факторів: традиції, прозорість, компетентність суддів, комунікація з суспільством.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Автор: Михайло Жернаков, Олекса Шалайський
      Теги: Новини України Судді Честь і НЕчесть Антикорупційний суд
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