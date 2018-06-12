Как вернуть Крым Украине: журналист обнародовал свое видение решения проблемы

Россия сама никогда не уйдет из Крыма, зато в Украинской политике есть очень много людей, которые именно этого ждут и, соответственно, не осуществляют никаких конкретных шагов. Как пример, украинская власть может создать правительство Крыма в изгнании или какие-то электронные выборы депутатов.

Такое заявление сделал журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев в эфире одного из украинских телеканалов, пишет Gazeta.ua.

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"Ну не уйдет оккупант сам. Ну не было таких случаев в истории человечества. Вот КНДР. Рядом Южная Корея. Ну построили успешную Южную Корею и что? И ничего. Это так говорят политики, которым нечего сказать и которые ничего не хотят делать", – подчеркивает он.

По его словам, к сожалению, в Украине очень много политиков, как во власти, так и в оппозиции, которые придерживаются принципа недеяния – само рассосется, построим успешную страну и к нам сами собой вернутся оккупированные территории.

Это даже неудобно слушать. Не видно драйва. А за Крым, за Донбасс должен быть драйв. Должны быть собраны какие-то группы людей во власти, которые бы говорили: "А что мы еще придумали?" Например, правительство Крыма в изгнании или какие-то электронные выборы депутатов. Еще что-то. Я просто фантазирую. Такие вещи при креативном подходе можно реализовать,

– заметил журналист.

Как пример он предлагает сделать администрацию новой крымскотатарской автономии на неоккупированной территории, а именно в селе Стрелковое на Арабатской стрелке. Как подчеркивает Айдер Муждабаев, здесь остался маленький кусочек Крыма.

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"Жизнь заставит возвращать Крым. Потому что Путин не успокоится. И ни с кем мириться он не собирается", – констатировал представитель СМИ.