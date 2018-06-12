Як повернути Крим Україні: журналіст оприлюднив своє бачення вирішення проблеми

Росія сама ніколи не піде з Криму, натомість в Українській політиці є дуже багато людей, що саме на це чекають та не відповідно здійснюють жодних конкретних кроків. Як приклад, українська влада може створити уряд Криму у вигнанні або якісь електронні вибори депутатів

Таку заяву зробив журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв у ефірі одного з українських телеканалів, пише Gazeta.ua.

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"Ну не піде окупант сам. Ну не було таких випадків в історії людства. Ось КНДР. Поруч Південна Корея. Ну побудували успішну Південну Корею і що? І нічого. Це так говорять політики, яким нічого сказати та які нічого не хочуть робити", – підкреслює він.

За його словами, на жаль, в Україні є дуже багато політиків, як у владі, так і в опозиції, які дотримуються принципу недіяння – саме розсмокчеться, побудуємо успішну країну та до нас самі собою повернуться окуповані території.

Це навіть незручно слухати. Не видно драйву. А за Крим, як за Донбас повинен бути драйв. Має бути зібрано якісь групи людей саме у владі, які б говорили: "А що ми ще придумали?" Наприклад, уряд Криму у вигнанні або якісь електронні вибори депутатів. Ще щось. Я просто фантазую. Такі речі за креативного підходу можна реалізувати,

– зауважив журналіст.

Як приклад він пропонує зробити адміністрацію нової кримськотатарської автономії на неокупованій території, а саме у селі Стрілецьке на Арабатській стрілці. Як підкреслює Айдер Муждабаєв, тут залишився маленький шматочок Криму.

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"Життя змусить повертати Крим. Тому що Путін не заспокоїться. І ні з ким миритися він не збирається", – констатував представник ЗМІ.