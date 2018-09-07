Как вернуть заробитчан в Украину: версия эксперта

Кроме социальных и личных причин, есть определенные вещи, которые стимулируют трудовую миграцию. Например, "безвиз". Поэтому это сложная проблема, которая не решается важными законами.

Об этом 24 каналу рассказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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В частности, по словам специалиста, украинцы едут работать за границу не только из-за низких заработков в нашем государстве. Рынок труда, говорит Бураковский, сегодня существенно отличатся от того, который был 5, 10 или 15 лет назад. Для многих людей сейчас работа за границей – не столько бегство от проблем, а возможность самореализоваться, посмотреть на себя в другой среде, приобрести социальный опыт.

По его мнению, для представителей молодого поколения высокие зарплаты не являются тем, что привлекает их работать на конкретном предприятии. Человек хочет иметь больше свободного времени. Работать 6-7 месяцев, а потом некоторое время заниматься личными делами.

Трудовая миграция – это вопрос экономических реформ, прежде всего, улучшение предпринимательского климата. И нормальные макроэкономические условия: низкая инфляция, приемлемые темпы экономического роста. Рынок труда – абстрактная категория. Там есть те, кто работает, и те, кто организует. Если мы хотим, чтобы больше людей оставалось в Украине, надо создавать рабочие места. Конкретные рабочие места создает не столько государство, сколько Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг,

– отмечает Игорь Бураковский.

Эксперт отмечает: если украинец имеет выбор: работать здесь или за рубежом и выбирает второе, то, чтобы его удержать в нашем государстве, ему надо поднять зарплату. Это при определенных причинах может привести к повышению цен и стимулировать определенные инфляционные процессы. Хотя прямой зависимости нет.

"Впрочем, кроме негативных вещей, трудовые мигранты присылают в Украину много денег, которые здесь инвестируются в обучение детей, недвижимость и т.д. Переводы мигрантов – большая статья, которая балансирует наш платежный баланс. Заходит валюта. Но надо сделать так, чтобы эти деньги превращались в инвестиционный ресурс, а не лежали под подушкой или были вложены в многочисленные кафе и развлекательные заведения. Надо привлечь их к экономике и получить выгоду", – подчеркнул Бураковский.

Напомним, Украина входит в топ-10 стран-доноров мигрантов в мире. По данным Центра экономической стратегии, более 4 млн украинцев (эксперты говорят почти 5) являются трудовыми мигрантами, то есть уезжают работать за границу (то есть около 16% трудоспособного населения). Одновременно за рубежом находятся около 2,6-2,7 млн ​​человек.



Согласно опросу, проведенному 24 каналом, больше всего украинцы боятся, что разлука с родными и особенно детьми нанесет им психологическую травму – так считают 47% читателей сайта 24 канала. Еще 43% считают такую ​​работу рискованной. И только 10% не хотят работать за границей, поскольку там дороже жизнь.