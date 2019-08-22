Как власть противодействовала аресту скандального судьи Вовка

Благодаря обнародованию записей из кабинета Павла Вовка, который был председателем Окружного админсуда Киева, общество узнало, как судьи планировали давить на своих коллег и как принимали нужные решения.

На завершающем этапе дела следователи столкнулись с сопротивлением. Тогда уже были четкие признаки преступления в деле судьи Павла Вовка, поэтому оставалось собрать дополнительные доказательства, кроме уже имевшихся. Об этом в программе "Что это было?" рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Читайте также: Скандальный судья Вовк сложил полномочия председателя суда: ВСП оставил его в должности судьи

Горбатюк заявил, что важно провести обыски у фигурантов дела, то есть судей. Однако получили категорический отказ от руководства Генеральной прокуратуры и потому обыск был проведен только в административных помещениях.



Павел Вовк

Начальник управления спецрасследований сообщил, что происходили также манипуляции от адвокатов, которые говорили, что ведутся обыски в кабинетах, поэтому их не пускают к судьям. Хотя таких действий не было.

Об обнародовании дела (в СМИ – 24 канал) мы имели упреки, потому что это материалы следствия. В общем это не нужно делать, когда мы знаем и уверены, что руководство поддержит, эти дела будут двигаться, никто их не уничтожит,

– сообщил Сергей Горбатюк.

Представитель ГПУ рассказал, что такая ситуация с административным судом и подобные ситуации, которые существуют в других судах, это угроза национальной безопасности Украины. Если это не устранить, то никаких надежд на перемены в правоохранительной системе, в правосудии, защите прав людей не будет. Ибо суд это последняя инстанция, которая должна решать все судебные споры и уголовные дела.

В чем обвиняют Павла Вовка?

НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном административном суде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей. Цель этих действий – избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.



Руководству Окружного админсуда и 4 его судьям подготовлены подозрения по фактам вмешательства в деятельность ВККСУ.