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      Как власть противодействовала аресту скандального судьи Вовка

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      Судья Павел Вовк
      Судья Павел Вовк / ukr.media

      Благодаря обнародованию записей из кабинета Павла Вовка, который был председателем Окружного админсуда Киева, общество узнало, как судьи планировали давить на своих коллег и как принимали нужные решения.

      На завершающем этапе дела следователи столкнулись с сопротивлением. Тогда уже были четкие признаки преступления в деле судьи Павла Вовка, поэтому оставалось собрать дополнительные доказательства, кроме уже имевшихся. Об этом в программе "Что это было?" рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

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      Горбатюк заявил, что важно провести обыски у фигурантов дела, то есть судей. Однако получили категорический отказ от руководства Генеральной прокуратуры и потому обыск был проведен только в административных помещениях.

      Павло Вовк
      Павел Вовк

      Начальник управления спецрасследований сообщил, что происходили также манипуляции от адвокатов, которые говорили, что ведутся обыски в кабинетах, поэтому их не пускают к судьям. Хотя таких действий не было.

      Об обнародовании дела (в СМИ – 24 канал) мы имели упреки, потому что это материалы следствия. В общем это не нужно делать, когда мы знаем и уверены, что руководство поддержит, эти дела будут двигаться, никто их не уничтожит,
      – сообщил Сергей Горбатюк.

      Представитель ГПУ рассказал, что такая ситуация с административным судом и подобные ситуации, которые существуют в других судах, это угроза национальной безопасности Украины. Если это не устранить, то никаких надежд на перемены в правоохранительной системе, в правосудии, защите прав людей не будет. Ибо суд это последняя инстанция, которая должна решать все судебные споры и уголовные дела.

      В чем обвиняют Павла Вовка?
      НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном административном суде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей. Цель этих действий – избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.

      Руководству Окружного админсуда и 4 его судьям подготовлены подозрения по фактам вмешательства в деятельность ВККСУ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Коррупция ГПУ Окружной административный суд Киева
      Источник: 24 канал
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