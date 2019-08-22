Як влада протидіяла арешту скандального судді Вовка

Завдяки оприлюдненню записів з кабінету Павла Вовка, який був головою Окружного адмінсуду міста Києва, суспільство дізналося, як судді планували тиснути на своїх колег та як приймали потрібні рішення.

На завершальному етапі справи слідчі зіштовхнулися зі спротивом. Тоді вже були чіткі ознаки злочину в справі судді Павла Вовка, тому залишалося зібрати додаткові докази, крім тих, які вже були наявні. Про це в програмі "Що це було?" розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

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Горбатюк заявив, що важливо було провести обшуки у фігурантів справи, тобто суддів. Проте отримали категоричну відмову від керівництва генеральної прокуратури й тому обшук був проведений лише в адміністративних приміщеннях.



Павло Вовк

Начальник управління спецрозслідувань повідомив, що відбувалися також маніпуляції від адвокатів, які казали, що ведуться обшуки в кабінетах, тому їх не пускають до суддів. Хоча таких дій не було.

Про оприлюднення справи (в ЗМІ – 24 канал) ми мали закиди, бо це матеріали слідства. Загалом це не потрібно робити, коли ми знаємо та впевнені, що керівництво підтримає, ці справи будуть рухатися, ніхто їх не знищить,

– повідомив Сергій Горбатюк.

Представник ГПУ розповів, що така ситуація з адміністративним судом і подібні ситуації, які існують в інших судах, це загроза національній безпеці України. Якщо це не усунути, то жодних надій на зміни в правоохоронній системі, в правосудді, в захисті прав людей не буде. Бо суд це остання інстанція, яка має вирішувати всі судові спори та кримінальні справи.

У чому звинувачують Павла Вовка?НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям підготовлені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.