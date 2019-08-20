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      Скандальний суддя Вовк склав повноваження голови суду: ВРП залишила його на посаді судді

      164 Читать новость на русском
      Павло Вовк
      Павло Вовк / https://ukranews.com

      Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження голови. Вже під час засідання Вища рада правосуддя вирішила залишити скандального суддю на посаді.

      За словами Павла Вовка, він за власним бажанням зняв з себе повноваження голови суду з 1 серпня. Він додав, що пішов у відпустку після складання повноважень.

      Читайте також: Про суддю Вовка, заради якого змінюють закони, і фабрику рішень на користь корупціонерів

      Нового голову ОАСК поки не обрано. Виконуючим обов'язки голови суду призначено Володимира Келеберду

      Вовк заперечує всі пред'явлені йому підозри у винесенні незаконних рішень і втручанні в роботу держорганів. Він вважає, що оприлюднені правоохоронцями матеріали "прослушки" його кабінету є змонтованими.

      На думку судді, замовником його переслідування є п’ятий президент Петро Порошенко, який нібито мститься йому за рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку".

      Окрім того, під час засідання суду ВРП відмовила у клопотанні Генпрокуратури про відсторонення Вовка від посади судді.

      Зауважимо, що Павло Вовк залишається на посаді судді Окружного адміністративного суду Києва. Раніше він був головою цього ж суду.

      До слова: Скандальний суддя Вовк і ще троє отримали підозри у злочинах

      У чому звинувачують Павла Вовка?НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

      Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям підготовлені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Судді НАБУ Кримінальні новини Окружний адміністративний суд Києва Корупція
      Джерело: 24 канал
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