Скандальный судья Вовк сложил полномочия председателя суда: ВСП оставила его в должности судьи

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия председателя. Уже во время заседания Высший совет правосудия решил оставить скандального судью в должности.

По словам Павла Вовка, он по собственному желанию снял с себя полномочия председателя суда с 1 августа. Он добавил, что ушел в отпуск после сложения полномочий.

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Новый председатель ОАСК пока не выбран. Исполняющим обязанности председателя суда назначен Владимир Келеберда

Вовк отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов. Он считает, что обнародованные правоохранителями материалы "прослушки" его кабинета смонтированы.

По мнению судьи, заказчиком его преследования является пятый президент Петр Порошенко, который якобы мстит ему за решение о незаконности национализации "Приватбанка".

Кроме того, во время заседания суда ВСП отказал в ходатайстве Генпрокуратуры об отстранении Вовка от должности судьи.

Отметим, что Павел Вовк остается в должности судьи Окружного административного суда Киева. Ранее он был председателем этого же суда.

К слову: Скандальный судья Вовк и еще трое получили подозрения в преступлениях

В чем обвиняют Павла Вовка?

НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном административном суде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей. Цель этих действий – избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.



Руководству Окружного админсуда и 4 его судьям подготовлены подозрения по фактам вмешательства в деятельность ВККСУ.