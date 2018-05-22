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Как водитель помог послу Франции выучить украинский язык

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Посол Франции Изабель Дюмон
Посол Франции Изабель Дюмон / comments.ua

Французский посол Изабель Дюмон изучает украинский язык уже в течение трех лет, но больше всего ей в этом помог водитель дипломатического автомобиля.

Об этом сообщил сайт "Gazeta.ua".

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Изабель Дюмон изучает украинский язык для свободного общения на официальных мероприятиях. Общалась на нем на научной конференции в Киеве и на открытии амбулатории в Киевской области.

Француженка отметила, что украинскому языку ее учат преподаватели, а также она самостоятельно изучает язык в офисе. Изабель Дюмон рассказала, что тяжелее всего ей даются ударения и падежи, но она всегда имеет при себе тетради для проверки.

Я не могла жить в стране, язык которой я совершенно не знаю. Знание их языка для меня – это проявление уважения,
– сказала дипломатка.

Срок работы посла Франции истекает через три года, но ей продлили этот период еще на 12 месяцев. Изабель Дюмон заявила, что в это время наибольшее внимание уделит изучению украинского языка.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Франции
Источник: 24 Канал
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