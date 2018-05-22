Як водій допоміг послу Франції вивчити українську мову

Французький посол Ізабель Дюмон вивчає українську мову вже протягом трьох років, але найбільше їй у цьому допоміг водій дипломатичного автомобіля.

Про це повідомив сайт "Gazeta.ua".

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Ізабель Дюмон вивчає українську мову для вільного спілкування на офіційних заходах, але більшу частину займає спілкування українською з водієм під час поїздки.

Француженка зазначила, що її української мови навчають викладачі, а також вона самостійно вивчає мову в офісі. Ізабель Дюмон розповіла, що найтяжче їй даються наголоси та відмінки, але вона завжди має при собі зошити для перевірки.

Я не могла жити в країні, мову якої я зовсім не знаю. Знання їхньої мови для мене – це вияв поваги,

– сказала дипломатка.

Термін роботи посла Франції закінчується через три роки, але їй продовжили цей період ще на 12 місяців. Ізабель Дюмон заявила, що в цей час приділить більше уваги вивченню української мови.