Новый фильтр на ЛУН, который помогает искать застройщиков с опытом сдачи новостроек в эксплуатацию.

В столице строительный бум продолжается уже 5 лет — город расстраивается целыми микрорайонами. По данным Главного управления статистики в Киеве за 2017 год было сдано 1 734 000 м2 жилья. Это примерно 28 000 готовых квартир, что на 38% больше чем в 2016.

По данным ЛУН в Киеве можно купить квартиру в 296 жилых комплексах, в том числе и на этапе строительства. Фактически, это не просто покупка, а инвестиция в будущую новостройку. Она позволяет приобрести жилье по выгодной цене в сравнении с квартирой в готовом доме. Но вместе с этим, как и любая инвестиция, она сопряжена с рисками: дом могут сдать с задержкой или не сдать вовсе. Чтобы минимизировать риски, связанные со строительством, прежде всего нужно определиться с застройщиком.

Как выбрать надежного застройщика? Ответ не может быть простым и однозначным. Выбор состоит из многих факторов, но есть основные признаки надежности, которые помогут сузить круг поиска.

Первое, на что стоит обратить внимание — есть ли у застройщика уже готовые дома.

Наличие сданных домов — это позитивный опыт, который очевидно увеличивает вероятно реализации следующих проектов застройщика.

По данным сайта minfin.com.ua в Киеве 29 застройщиков сдали свои дома в эскплуатацию в 2017. То есть, кроме пятерки крупных и активно рекламирующихся девелоперов, есть еще около 30, на которые инвесторам стоит обратить внимание.

Это дает более широкое понимание рынка — застройщиков, которые сдают дома немало.

Сданные дома — объективный показатель. Специально для его проверки на ЛУН был разработан фильтр "есть готовые дома". В один клик можно отсортировать застройщиков, которые сдали хотя бы один дом в эксплуатацию. Это гораздо упрощает выбор на первых этапах поиска застройщика — не нужно искать информацию о каждом, все есть на ЛУН.

Фильтр показывает 266 новостроек. То есть 266 ЖК з 296 в Киеве строятся девелоперами, которые отвечают первому параметру надежности — имеют опыт сдачи дома в эксплуатацию.

Поиск новостройки для инвестиции — сложный многоэтапный процесс. Рынок недвижимости развивается стремительно, новые игроки появляются в нем постоянно, выбор надежного застройщика очень важен. Пользуйтесь специальным фильтром на ЛУН, чтобы минимизировать риски — анализируйте опыт застройщика и проверяйте, есть ли у него сданные в эксплуатацию дома.