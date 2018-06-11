Будує чи лише рекламує: як обрати надійного забудовника

Новий фільтр на ЛУН допомагає знаходити забудовників, що мають досвід здачі новобудов в експлуатацію.

У столиці будівельний бум триває вже 5 років — місто розбудовуюється цілими мікрорайонами.

Згідно даним Головного управління статистики у Києві за 2017 рік було здано 1 734 000 м2 житла. Це приблизно 28 000 готових квартир, що на 38% більше, ніж у 2016.

За даними ЛУН, у Києві можна придбати квартиру у 296 житлових комплексах, в тому числі на етапі будівництва. Фактично, це не покупка, а інвестиція у майбутню новобудову. Вона дозволяє придбати житло за вигідною ціною порівняно із квартирою у готовому домі. Але разом з цим, як і будь-яка інвестиція, вона пов’язана із ризиками: будинок можуть здати із затримкою або не здати взагалі. Щоб мінімізувати ризики, пов’язані із будівництвом, перш за все треба визначитися із забудовником.

Як обрати надійного забудовника? Відповідь на це питання не може бути простою та однозначною. Вибір складається з багатьох факторів, але є основні ознаки надійності, які допоможуть звузити коло пошуку.

Перше, на що треба звернути увагу — чи є у забудовника готові будинки?

Наявність зданих будинків — це позитивний досвід, який очевидно збільшує вірогідність реалізації наступних проектів.

За даними сайту minfin.com.ua в Києві 29 забудовників, що ввели в експлуатацію об’єкти у 2017 році. Отже, окрім кількох великих девелоперів, що широко рекламуються, є ще близько 30, на яких варто звернути увагу інвесторам.

Це дає ширше уявлення про ринок — забудовників із зданими домами чимало.

Здані дома — об’єктивний показник. Спеціально для його перевірки на ЛУН був створений фільтр "є готові будинки". В один клік ви можете відсортувати забудовників, які здали хоча б один будинок в експлуатацію за весь час своєї роботи.

Цей фільтр видає 266 новобудов. Тобто 266 ЖК з 296 в Києві будуються девелоперами, що відповідають першому параметру надійності — мають досвід введення будинку в експлуатацію. Отже вибір потенційно надійних забудовників достатньо великий.

Пошук новобудови для інвестиції — складне багатоетапне питання. Ринок нерухомості розвивається бурхливо, нові гравці з’являються постійно, а вибір надійного забудовника дуже важливий.

Користуйтеся спеціальним фільтром на ЛУН, щоб мінімізувати інвестиційні ризики — аналізуйте досвід забудовників та перевіряйте, чи мають вони здані в експлуатацію будинки.