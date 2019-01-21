Как выглядел донецкий аэропорт до и после обороны: фотосравнение

242 дня украинцы бойцы защищали донецкий аэропорт. За это время модернизированный аэродром превратился в настоящие руины.

Слева – так выглядел Донецкий аэропорт в 2012 году, после его официального открытия специально к Евро-2012. Тогда надеялись, что уже в 2015 году аэропортом будут пользоваться около четырех миллионов человек в год. Однако этого не произошло.

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Справа – аэропорт в 2015 году. Тогда аэропорт находился под охраной украинских военных, которых назвали "киборгами».

Когда "киборги" выходили из аэропорта – то в обоих терминалах не осталось ни одного укрепления, которое бы обеспечивало защиту военным от снайперов и танков. "Киборги" выдержали. Не выдержал бетон.

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Сепаратисты разгромили не только сам аэропорт, но и все, что было рядом. Например, отель «Полет», который расположен в 150 метрах от здания аэропорта. Отель стал одной из ключевых точек в боях за аэропорт, так как все окна с одной из сторон здания выходили на старый и новый терминалы. В результате как сам отель, так и прилегающие к ней строения и даже деревья получили многочисленные повреждения или были уничтожены.

После того, как украинские военные покинули аэропорт – его руины теперь контролируют сепаратисты. Справа – фото сделано в 2016 году, слева – в 2012 году.

А вот так выглядела башня в 2012 году после открытия аэропорта. А всего через три года – ее даже узнать трудно.

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Во время обороны сепаратисты полностью разрушили эту башню.

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?​ Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых яростных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками, бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибло 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект был полностью разрушен и он был непригодным для обороны.



Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".