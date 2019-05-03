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      Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: впечатляющие фото

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      Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад
      Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад / www.smu.edu

      В сети появились уникальные фотографии старого Львова, что датированы 1868 годом. На фотографиях видно, как выглядела Львовская железная дорога за год после образования Австро-Венгрии.

      Железнодорожные пейзажи Галичины, Гуцульщины и Буковины, которые ранее находились в составе Австро-Венгрии и имели название Королевство Галиция и Лодомерия и Герцогство Буковина, опубликовали на сайте библиотеки ДеГольера Южного методистского университета США.

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      На фото можно увидеть различные мастерские при железнодорожных вокзалах. Авторы фотографий большое внимание уделяли небольшим вокзалам и мостам.

      К слову, в Нидерландах нашли 400-летнюю Библию, похищенную из США. Общую стоимость потерянных экспонатов оценивают в больше чем восемь миллионов долларов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Железная дорога История
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