Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: впечатляющие фото

В сети появились уникальные фотографии старого Львова, что датированы 1868 годом. На фотографиях видно, как выглядела Львовская железная дорога за год после образования Австро-Венгрии.

Железнодорожные пейзажи Галичины, Гуцульщины и Буковины, которые ранее находились в составе Австро-Венгрии и имели название Королевство Галиция и Лодомерия и Герцогство Буковина, опубликовали на сайте библиотеки ДеГольера Южного методистского университета США.

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На фото можно увидеть различные мастерские при железнодорожных вокзалах. Авторы фотографий большое внимание уделяли небольшим вокзалам и мостам.

К слову, в Нидерландах нашли 400-летнюю Библию, похищенную из США. Общую стоимость потерянных экспонатов оценивают в больше чем восемь миллионов долларов.