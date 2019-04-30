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      В Нидерландах нашли 400-летнюю Библию, украденную из США

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      Уникальное издание Женевской Библии 1615 года
      Уникальное издание Женевской Библии 1615 года / nytimes.com

      Старинную Женевскую Библию вместе с сотней других редких книг украли из библиотеки американского города Питтсбург. Общая стоимость утраченных экспонатов оценивается более чем в восемь миллионов долларов.

      К краже причастен архивист Грегори Приорэ. Он был ответственным за уникальную коллекцию в течение почти 20 лет, сообщили в The New York Times.

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      Выяснилось, что Приорэ продал украденное издание известному книжному дилеру Джону Шульману. Этот случай шокировал книжный мир, ведь Шульман был уважаемым членом Ассоциации антикварных книгоиздателей Америки.

      Грегорі Пріоре
      Бывший архивист библиотеки в Питтсбурге Грегори Приорэ (в центре)

      По словам Приорэ, ему были нужны деньги, чтобы "остаться на плаву" и платить за обучение своих четверых детей. Кроме этого, экс-архивист обвинил Шульмана в том, что тот подтолкнул его к преступлению.

      Мне не нужно было этого делать. Я любил библиотеку, любил свою работу, однако жадность взяла верх,
      – объяснил следователям Приорэ.

      Редкое издание Женевской Библии приобрели в собственность музея в Лейдене в Нидерландах еще в июн 2015 года за 1200 долларов. Однако об исчезновении экспонатов из американской библиотеки стало известно только в 2017 году, а соответствующее заявление обнародовали лишь в марте 2018-го.

      Тогда директор голландского музея Джереми Бэнгс вышел на связь с американцами, после чего начался процесс возвращения Библии в Питсбург.

      Старовинна Біблія з Пітсбурга
      400-летняя Библия из библиотеки в Питтсбурге

      По словам сотрудников ФБР, которые занимались поиском книги, это издание важно тем, что похоже на Библию с судна паломников Mayflower. Именно на нем англичане в 1620 году пересекли Атлантический океан и впоследствии основали одно из первых поселений в Северной Америке.

       

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      Теги: Новости США Новости Украины История Нидерланды Ограбления Книги Фотоновости
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