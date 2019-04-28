Сколько читают украинцы и что это значит: результаты исследования

По словам социологов, 60% украинцев за 2018 год не взяли в руки ни одной книги. Журналисты 24 канала выяснили, почему это происходит и как это может повлиять на благосостояние страны.

Для украинской писательницы Екатерины Бабкиной несколько книг в неделю – это норма. Книгу из рук молодая автор буквально не выпускает.

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Еще и поощряет других. В 2015 году вместе с коллегой Марком Ливиным инициировали Bookchallenge и выбрали цель: прочитать на двоих 400 книг за год.

Большое количество людей присоединились. Поставили себе свои цели. Например, был хэштег #ячитаю50книгзарік. К флешмобу дважды присоединились более 6 миллионов украинцев,

– рассказала Бабкина.

На встречу с журналистами 24 канала писательница пришла со своими авторскими книгами. Она убеждена, что чтение – прекрасное успокоительное, помогает в пробках и очередях.



Писательница Екатерина Бабкина

Писательница меньше заходит в соцсети, чтобы хватало времени на любимое занятие и переживает, что это удовольствие доступно не для всех.

По данным Киевского международного института социологии, украинцы действительно мало читают. Там опросили две тысячи человек и результаты шокировали.

60% взрослого населения за 2018 год не прочитали ни одной книги: ни электронной, ни печатной. Не посетили ни одного книжного магазина и библиотеки,

– отметила Елена Богдан, социолог.

Аналогичный опрос проводился в Великобритании и США. Там не читают 25% населения.



Данные международных исследований

Если же в 1970-х годах советские подростки читали примерно 40 книг за год, современная украинская молодежь – в разы меньше.

В 1990-е годы в Украине почти не издавали книг. У людей, которые тогда учились в школе, нет привычки читать. Это – целое поколение. Им сегодня от 25 до 35 лет. С ними уже ничего не сделаешь,

– пояснил издатель Дмитрий Капранов.

По мнению же социологов, отказ от чтения – сигнал того, что уровень жизни в стране падает. А там, где низкий уровень жизни, книгу воспринимают как роскошь, на которую надо тратить и время, и деньги.

Если денег на приобретение книги нет, но есть желание читать, нужно идти в библиотеку. Ведь взять там книгу, прочитать и вернуть ее – это удобно.

Кстати, начитанных людей боятся диктаторы. Например, предыдущий президент Туркменистана Сапармурат Ниязов закрыл все районные библиотеки в стране – мол, и так никто туда не ходит. А это способствовало уничтожению свободы слова и формированию культа личности.