Как выглядит интерьер собора Парижской Богоматери после масштабного пожара: фото

В сети появились фото интерьера культового Собора Парижской Богоматери. Снимки сделаны на днях, почти через месяц после масштабного пожара, разрушившего готический шпиль и кровлю Нотр-Дама.

На кадрах зафиксированы обгоревшие останки леса и камни, которые до сих пор не убрали из помещения Собора. Снимки опубликовал телеканал ABC News.

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Так, теперь стало известно, что главный алтарь Нотр-Дам де Пари тоже был разрушен. Когда упал шпиль Собора, то несколько тонн камня, дерева и лесов попали внутрь святилища и разрушили алтарь.







Как выглядит внутри Собор Парижской Богоматери после пожара

Кроме того, на кадрах видно, что в крыше остаются два отверстия, затянутые специальной сеткой. В храме лежат камни от разрушенной крыши. При восстановлении их использовать не планируют.



Дыра в потолке Собора Парижской Богоматери



Уцелевшая статуя в Соборе Парижской Богоматери

Разрушительный пожар сжег почти две трети крыши Нотр-Дама и растопил около 400 тонн свинца оттуда, а также – со шпиля Собора. Ремонтники внутри церкви носят защитные костюмы и маски, чтобы держаться подальше от свинца, и регулярно сдают анализы на выявление его уровня в крови.

Что известно о пожаре в Нотр-Даме? 15 апреля 2019 года часть Собора Парижской Богоматери – одного из самых известных культурных памятников мира – охватил масштабный пожар.



Спасателям удалось его ликвидировать только через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи.



В результате обвала крыши в одном месте образовалась огромная дыра в потолке. Каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам отстроят в течение 5 лет.



Сейчас продолжается международный конкурс среди архитекторов на реконструкцию крыши Собора Парижской Богоматери.

Больше информации о масштабном пожаре в Нотр-Дам де Пари: видео