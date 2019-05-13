22:06
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Модное падение Путина на льду. Похмелье от "пабеды"
      Вєсті Кремля
      21:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский против Луценко. Магический союз Яценюка, Гройсмана и Авакова
      Вєсті.UA
      19:43, сегодня
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Как выглядит интерьер собора Парижской Богоматери после масштабного пожара: фото

      82 Читати новину українською
      Пожар в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года
      Пожар в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года / Getty images

      В сети появились фото интерьера культового Собора Парижской Богоматери. Снимки сделаны на днях, почти через месяц после масштабного пожара, разрушившего готический шпиль и кровлю Нотр-Дама.

      На кадрах зафиксированы обгоревшие останки леса и камни, которые до сих пор не убрали из помещения Собора. Снимки опубликовал телеканал ABC News.

      Читайте также: Фруктовый сад в Нотр-Даме: новый вариант реконструкции крыши разрушенного Собора

      Так, теперь стало известно, что главный алтарь Нотр-Дам де Пари тоже был разрушен. Когда упал шпиль Собора, то несколько тонн камня, дерева и лесов попали внутрь святилища и разрушили алтарь.

      Нотр-Дам де Парі Собор Паризької Богоматері інтер'єр
      Собор Паризької Богоматері Нотр-Дам де Парі пожежа інтер'єр
      Собор Паризької Богоматері інтер'єр пожежа Нотр-Дам де Парі
      Как выглядит внутри Собор Парижской Богоматери после пожара

      Кроме того, на кадрах видно, что в крыше остаются два отверстия, затянутые специальной сеткой. В храме лежат камни от разрушенной крыши. При восстановлении их использовать не планируют.

      Собор Паризької Богоматері Нотр-Дам де Парі інтер'єр пожежа
      Дыра в потолке Собора Парижской Богоматери

      Собор Паризької Богоматері Нотр-Дам де Парі пожежа інтер'єр
      Уцелевшая статуя в Соборе Парижской Богоматери

      Разрушительный пожар сжег почти две трети крыши Нотр-Дама и растопил около 400 тонн свинца оттуда, а также – со шпиля Собора. Ремонтники внутри церкви носят защитные костюмы и маски, чтобы держаться подальше от свинца, и регулярно сдают анализы на выявление его уровня в крови.

      Что известно о пожаре в Нотр-Даме? 15 апреля 2019 года часть Собора Парижской Богоматери – одного из самых известных культурных памятников мира охватил масштабный пожар.

      Спасателям удалось его ликвидировать только через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи.

      В результате обвала крыши в одном месте образовалась огромная дыра в потолке. Каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам отстроят в течение 5 лет.

      Сейчас продолжается международный конкурс среди архитекторов на реконструкцию крыши Собора Парижской Богоматери.

      Больше информации о масштабном пожаре в Нотр-Дам де Пари: видео

       

      blog_ava
      Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу
      сегодня
      17571
      Теги: Архитектура Новости Франции Новости недвижимости мира Новости недвижимости Реконструкция Пожар в Нотр-Даме
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      сегодня , 22:01 Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      Ольга Черненко 26
      Украина на Евровидении: кто из артистов представлял государство на престижном конкурсе
      сегодня , 20:00 Украина на Евровидении: кто из артистов представлял государство на престижном конкурсе
      Юлія Михайлова 266
      Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      сегодня , 18:30 Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      Дмитро Гнап 529
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      сегодня , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 132
      Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      сегодня , 16:20 Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      1537
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Действительно ли санкции ЕС хотели поставить Россию на колени
       30 мая 2016 , 14:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук