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      Как выглядит новый долгожданный кроссовер от Kia: интересные фото и видео

      Авто24 Читати новину українською

      Kia привезла на авто-шоу в Лос-Анжелесе новый кроссовер Soul. Интересно, что он сохранил пропорции и черты предшественника, хотя формы стали выразительнее, а фары уже, а создан он на платформе от Ceed.

      В дизайне немало интересных решений. Например, задняя стойка напоминает хвост самолета, а фонари – бумеранги.

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      Пара выхлопных труб расположена по центру заднего бампера. Для американского рынка Kia будет предлагаться с двухлитровым атмосферником на 152 сили, или же с турбобензиновиком 1.6 на 204 лошадки.

      kia
      Новый кроссовер Soul

      кіа
      Салон кроссовера Soul

      На европейские рынки Soul выйдет только в виде электромобиля с батареей на 60 киловатт часов и 200-сильным электродвигателем.

      кіа
      Кроссовер от Kia

      kia
      Кроссовер сохранил пропорции и черты предшественника

      Об одном из самых интересных концептов на автошоу в Лос-Анджелесе и новый Porsche восьмой генерации – смотрите в программе.

      Теги: Транспорт Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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