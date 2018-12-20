Как выглядит новый долгожданный кроссовер от Kia: интересные фото и видео
Kia привезла на авто-шоу в Лос-Анжелесе новый кроссовер Soul. Интересно, что он сохранил пропорции и черты предшественника, хотя формы стали выразительнее, а фары уже, а создан он на платформе от Ceed.
В дизайне немало интересных решений. Например, задняя стойка напоминает хвост самолета, а фонари – бумеранги.
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Пара выхлопных труб расположена по центру заднего бампера. Для американского рынка Kia будет предлагаться с двухлитровым атмосферником на 152 сили, или же с турбобензиновиком 1.6 на 204 лошадки.
Новый кроссовер Soul
Салон кроссовера Soul
На европейские рынки Soul выйдет только в виде электромобиля с батареей на 60 киловатт часов и 200-сильным электродвигателем.
Кроссовер от Kia
Кроссовер сохранил пропорции и черты предшественника
Об одном из самых интересных концептов на автошоу в Лос-Анджелесе и новый Porsche восьмой генерации – смотрите в программе.
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