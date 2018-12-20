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      Який вигляд має новий довгоочікуваний кросовер від Kia: цікаві фото та відео

      Авто24 6 Читать новость на русском

      Kia привезла на автошоу в Лос-Анжелесі новий кросовер Soul. Цікаво, що він зберіг пропорції і риси попередника, хоча форми стали виразнішими, а фари вужчими, а створено його на платформі від Ceed.

      В дизайні чимало цікавих рішень. Наприклад, задня стійка нагадує хвіст літака, а ліхтарі – бумеранги.

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      Пара вихлопних труб розташована по центру заднього бампера. Для американського ринку Kia пропонуватиметься з дволітровим атмосферником на 152 сил, або ж з турбобекнзиновиком 1.6 на 204 конячки.

      kia
      Новий кросовер Soul

      кіа
      Салон кросовера Soul

      На європейські ж ринки Soul вийде лише у вигляді електромобіля з батареєю на 60 кіловат годин і 200-сильним електродвигуном.

      кіа
      Кросовер від Kia

      kia
      Кросовер зберіг пропорції і риси попередника

      Про один з найцікавіших концептів на автошоу в Лос-Анджелесі та новий Porsche восьмої генерації – дивіться у програмі.

      Теги: Авто24 Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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