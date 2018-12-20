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      Honda презентувала новий потужний кросовер: захопливе відео

      Авто24 11 Читать новость на русском

      Нарешті Honda показала в Лос-Анжелесі новий кросовер Passport, який фактично розташується між CR-V та Pilot’ом. Щоправда технічно, він ближчий до "старшого брата".

      У нього під капотом 3,5-літровий мотор V6 на 283 сили. 

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      Дорожчі версії отримають повнопривідну техніку, яка здатна перекидати на корму 70% тяги. 

      кросовер Passport
      Новий кросовер від Honda

      В салоні Passport майже повністю повторює Pilot і на центральній консолі екран медіасистеми на 8 дюймів, але місць не 7 як, до прикладу, є в Pilot, а – 5.

      Honda Passport
      Кросовер Passpor

      Випускатимуть Passport на американському заводі Honda в Алабамі.

      кросовер Passport
      Під капотом у кросовера Passpor 3,5-літровий мотор

      Про найгучнішу прем'єру на автошоу в Лос-Анджелесі Jeep Gladiator та одного з найдорожчих позашляховиків у світі Karlmann King – дивіться у програмі. 

      Теги: Авто24 Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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