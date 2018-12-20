Honda презентувала новий потужний кросовер: захопливе відео

Нарешті Honda показала в Лос-Анжелесі новий кросовер Passport, який фактично розташується між CR-V та Pilot’ом. Щоправда технічно, він ближчий до "старшого брата".

У нього під капотом 3,5-літровий мотор V6 на 283 сили.

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Новий кросовер від Honda

В салоні Passport майже повністю повторює Pilot і на центральній консолі екран медіасистеми на 8 дюймів, але місць не 7 як, до прикладу, є в Pilot, а – 5.



Кросовер Passpor

Випускатимуть Passport на американському заводі Honda в Алабамі.



Під капотом у кросовера Passpor 3,5-літровий мотор

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