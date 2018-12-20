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      Honda представила новый мощный кроссовер: увлекательное видео

      Авто24 6 Читати новину українською

      Наконец Honda показала в Лос-Анджелесе новый кроссовер Passport, который фактически расположится между CR-V и Pilot'ом. Правда технически, он ближе к "старшему брату".

      У него под капотом 3,5-литровый мотор V6 на 283 силы.

      Читайте также: Volkswagen показал новую грузовую версию электрического авто: впечатляющие фото и видео

      Более дорогие версии получат полноприводную технику, которая способна перебрасывать на корму 70 процентов тяги.

      кросовер Passport
      Новый кроссовер от Honda

      В салоне Passport почти полностью повторяет пилот и на центральной консоли экран медиасистемы на 8 дюймов, но мест не 7, как у Pilot, а 5.

      Honda Passport
      Кроссовер Passpor

      Выпускать Passport будут на американском заводе Honda в Алабаме.

      кросовер Passport
      Под капотом у кроссовера Passpor 3,5-литровый мотор

      Про самую громкую премьеру на автошоу в Лос-Анджелесе Jeep Gladiator и один из самых дорогих внедорожников в мире Karlmann King – смотрите в программе.

      Теги: Транспорт Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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