Honda представила новый мощный кроссовер: увлекательное видео
Наконец Honda показала в Лос-Анджелесе новый кроссовер Passport, который фактически расположится между CR-V и Pilot'ом. Правда технически, он ближе к "старшему брату".
У него под капотом 3,5-литровый мотор V6 на 283 силы.
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Более дорогие версии получат полноприводную технику, которая способна перебрасывать на корму 70 процентов тяги.
Новый кроссовер от Honda
В салоне Passport почти полностью повторяет пилот и на центральной консоли экран медиасистемы на 8 дюймов, но мест не 7, как у Pilot, а 5.
Кроссовер Passpor
Выпускать Passport будут на американском заводе Honda в Алабаме.
Под капотом у кроссовера Passpor 3,5-литровый мотор
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