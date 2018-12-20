Honda представила новый мощный кроссовер: увлекательное видео

Наконец Honda показала в Лос-Анджелесе новый кроссовер Passport, который фактически расположится между CR-V и Pilot'ом. Правда технически, он ближе к "старшему брату".

У него под капотом 3,5-литровый мотор V6 на 283 силы.

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Более дорогие версии получат полноприводную технику, которая способна перебрасывать на корму 70 процентов тяги.



Новый кроссовер от Honda

В салоне Passport почти полностью повторяет пилот и на центральной консоли экран медиасистемы на 8 дюймов, но мест не 7, как у Pilot, а 5.



Кроссовер Passpor

Выпускать Passport будут на американском заводе Honda в Алабаме.



Под капотом у кроссовера Passpor 3,5-литровый мотор

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