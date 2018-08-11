Как за украинский язык заключенных в Крыму отправляли в карцер

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – три тысячи заключенных в Крыму стали заложниками аннексированного полуострова. В 2014-м их лишили выбора. Люди остались отбывать наказание в Крыму, но уже контролируемому российскими властями. С тех пор на родину удалось вернуть только 12 заключенных.

Также в выпуске: Возможно ли помилование Сенцова. Украинской политзаключенный Александр Кольченко встретился с мамой. Сколько потеряли предприниматели Щелкино без украинских туристов.