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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як за українську мову ув'язнених у Криму відправляли до карцера

Крим.Реалії 74 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – три тисячі ув'язнених у Криму стали заручниками анексованого півострова. У 2014-ому їх позбавили вибору. Люди залишилися відбувати покарання у Криму, але вже контрольованому російською владою. Відтоді на батьківщину вдалось повернути тільки 12-х в'язнів.

Також у випуску:

Чи можливе помилування Сенцова. 

Українській полів'язень Олександр Кольченко зустрівся з мамою. 

Скільки втратили підприємці Щолкіного без українських туристів. 

Теги: Крим.Реалії Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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