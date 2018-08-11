Як за українську мову ув'язнених у Криму відправляли до карцера
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – три тисячі ув'язнених у Криму стали заручниками анексованого півострова. У 2014-ому їх позбавили вибору. Люди залишилися відбувати покарання у Криму, але вже контрольованому російською владою. Відтоді на батьківщину вдалось повернути тільки 12-х в'язнів.
Також у випуску:
Чи можливе помилування Сенцова.
Українській полів'язень Олександр Кольченко зустрівся з мамою.
Скільки втратили підприємці Щолкіного без українських туристів.
Джерело: 24 канал
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