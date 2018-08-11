Як за українську мову ув'язнених у Криму відправляли до карцера

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – три тисячі ув'язнених у Криму стали заручниками анексованого півострова. У 2014-ому їх позбавили вибору. Люди залишилися відбувати покарання у Криму, але вже контрольованому російською владою. Відтоді на батьківщину вдалось повернути тільки 12-х в'язнів.

Також у випуску: Чи можливе помилування Сенцова. Українській полів'язень Олександр Кольченко зустрівся з мамою. Скільки втратили підприємці Щолкіного без українських туристів.