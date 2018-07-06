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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как закон о возобновлении кредитования изменит "правила игры" на рынке кредитования

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Кредиты будут давать на новых условиях
Кредиты будут давать на новых условиях / worldtranslation.org

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" направлен на исправление ряда "приемов" и "дыр" законодательства, которыми пользовались недобросовестные заемщики в попытках избежать погашения кредитов. На тех, кто платит, договаривается или судится, но "по-честному" это не должно повлиять.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

Он привел примеры – что и как изменится.

В частности, банки будут иметь доступ к реестрам ЗАГС и Единого реестра доверенностей. Заемщик больше не должен бегать и платить сверхвысокие комиссии нотариусу и регистраторам за предоставление выписок из данных реестров, банк будет иметь возможность самостоятельно получить такую ​​информацию (-2 бумажки и экономия кошелька заемщика).

Кроме этого, с момента вступления в силу закона договоры залога транспортных средств могут заключаться в простой письменной форме. Заемщик больше не должен платить дополнительные расходы на нотариуса, в том числе и за изменения в договор залога (экономия кошелька заемщика и удобство оформления). Также банки будут иметь полноценный доступ к Государственному реестру прав, включая архивные записи Реестра ипотек и запретов.

Мельник выделил еще несколько примеров изменений:

1. Внедряются электронные договоры. Также – выдача платежных карточек по доверенности. Это беда бизнеса и ограничения НБУ, с которыми банки и клиенты сталкивались многие годы.
2. Описание основного обязательства в договоре залога больше не обязательно, достаточно сделать ссылку на кредитный договор.
Сделано по аналогии с ипотекой, и теперь заемщику больше не нужно каждый раз вносить изменения, если изменится сумма или срок (- как минимум 4 бумажки).
3. Изменение размера обязательства не прекращает поручительство, которое обеспечивает его, но поручитель продолжает поручаться только за первоначальную сумму.
4. Наследие. Теперь банк имеет право предъявлять свои требования, когда он только узнал о получении свидетельства о праве на наследство, и этот срок не ограничивается 6 месяцами (одна из распространенных схем уклонения от возврата кредита наследниками).

Напомним, парламент во втором чтении и в целом проголосовал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования". В Нацбанке эту инициативу полностью поддержали.

Теги: Новости Украины Законодательство Кредит Банки Новости политики
Источник: 24 канал
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