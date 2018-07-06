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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як закон про відновлення кредитування змінить "правила гри" на ринку кредитування

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Кредити даватимуть на нових умовах
Кредити даватимуть на нових умовах / worldtranslation.org

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування" спрямований на виправлення ряду "прийомів" і "дір" законодавства, якими користувалися недобросовісні позичальники в спробах уникнути погашення кредитів. На тих, хто платить, домовляється або судиться, але "по-чесному" це не повинно вплинути.

Про це у коментарі 24 каналу розповів експерт аналітичної групи"Левіафан" Микола Мельник.

Він навів приклади – що і як зміниться.

Зокрема, банки будуть мати доступ до реєстрів РАГС та Єдиного реєстру довіреностей. Позичальник більше не повинен бігати та сплачувати надвисокі комісії нотаріусу та реєстраторам за надання витягів з даних реєстрів, банк матиме можливість самостійно отримати таку інформацію (-2 папірця та економія гаманця позичальника).

Крім цього, з моменту набрання чинності закону договори застави транспортних засобів можуть укладатися у простій письмовій формі. Позичальник більше не повинен сплачувати додаткові витрати на нотаріуса, в тому числі і за зміни до договору застави (економія гаманця позичальника та зручність оформлення). Також банки матимуть повноцінний доступ до Державного реєстру прав, включаючи й архівні записи Реєстру іпотек та заборон.

Мельник виділив ще кілька прикладів змін:

1. Впроваджуються електронні договори. Також – видача платіжних карток за довіреністю. Це біда бізнесу та обмеження НБУ, з якими банки та клієнти стикалися багато років.
2. Опис основного зобов’язання в договорі застави більше не обов’язковий, достатньо зробити посилання на кредитний договір.
Зроблено за аналогією з іпотекою, і тепер позичальнику більше не потрібно кожного разу вносити зміни, якщо зміниться сума або строк (- як мінімум 4 папірця).
3. Зміна розміру зобов’язання не припиняє поруку, яка забезпечує його, але поручитель продовжує поручатись лише за первинну суму.
4. Спадщина. Тепер банк матиме право пред’являти свої вимоги, коли він тільки дізнався про отримання свідоцтва про право на спадщину, і цей строк не обмежується 6 місяцями (одна із розповсюджених схем ухилення від повернення кредиту спадкоємцями).

Нагадаємо, парламент у другому читанні та в цілому проголосував за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування". У Нацбанку цю ініціативу цілком підтримали. 

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Банки Кредит
Джерело: 24 канал
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