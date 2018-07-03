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Рада дозволила відновити кредитування: в НБУ пояснили, що це означає

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Верховна Рада дозволила відновити кредитування
Верховна Рада дозволила відновити кредитування / 24 Канал

Депутати Верховної Ради у другому читанні та в цілому проголосували за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування".

За відповідне рішення проголосувало 239 народних депутатів.

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В Нацбанку одразу пояснили, що означає таке рішення парламенту для простих українців.

Зокрема, ухвалення Радою цього закону мало б забезпечити вирішення вже проблемних питань, які "створюють системні перешкоди для відновлення кредитування економіки і таких, що несуть додаткові ризики діяльності національних та іноземних інвесторів".

За умов захищеності прав кредиторів банки зможуть висувати більш лояльні вимоги до потенційних позичальників. Це, безумовно, сприятиме активному застосуванню кредитування як фінансового інструменту, зниженню вартості кредитних ресурсів та, відповідно, полегшенню доступу суб’єктів господарювання та фізичних осіб до користування банківськими продуктами,
– роз’яснили в прес-службі регулятора.

У середині травня Верховна Рада прийняла в повторному першому читанні законопроект №6027-д про відновлення кредитування, який передбачає полегшення доступу суб'єктів господарювання та фізичних осіб до банківських позик.

Під час доопрацювання законопроекту була уточнена норма щодо доступу банків до Державного реєстру активів цивільного стану. Такий доступ пропонують надавати за письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості.

Крім цього, з 12 до 6 місяців скорочені терміни пред'явлення кредитором вимог до спадкоємців з дня отримання ним свідоцтва на спадщину. Ця норма також виключає ситуацію, коли банк не знав і не міг знати про відкриття спадщини.

 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Законопроект Кредит НБУ
Джерело: 24 Канал
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