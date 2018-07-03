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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Рада разрешила возобновить кредитование: в НБУ объяснили, что это значит

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Верховная Рада разрешила возобновить кредитование
Верховная Рада разрешила возобновить кредитование / 24 Канал

Депутаты Верховной Рады во втором чтении и в целом проголосовали за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования".

За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.

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В Нацбанке сразу объяснили, что означает такое решение парламента для простых украинцев.

В частности, принятие Радой этого закона должно обеспечить решение уже проблемных вопросов, которые "создают системные препятствия для возобновления кредитования экономики и таких, которые несут дополнительные риски деятельности национальных и иностранных инвесторов".

В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному применению кредитования как финансового инструмента, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими продуктами,
– разъяснили в пресс-службе регулятора.

В середине мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6027-д о возобновлении кредитования, который предусматривает облегчение доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к банковским займам.

При доработке законопроекта была уточнена норма о доступе банков к Государственному реестру активов гражданского состояния. Такой доступ предлагают предоставлять с письменного согласия физического лица, которого касаются сведения.

Кроме этого, с 12 до 6 месяцев сокращены сроки предъявления кредитором требований к наследникам со дня получения им свидетельства на наследство. Эта норма также исключает ситуацию, когда банк не знал и не мог знать об открытии наследства.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект Верховная Рада Законодательство НБУ Кредит
Источник: 24 Канал
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