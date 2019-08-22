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      Как защитить квартиру от воров: топ-3 надежные способы

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      Защита дома от воров: надежные способы
      Защита дома от воров: надежные способы / Коллаж 24 канала

      Лето – горячая пора отпусков. По статистике, именно в этот период происходит больше всего квартирных краж. В то время, когда вы нежитесь на солнце где-то на морском побережье, с вашего дома могут как раз выносить все самое ценное.

      Чтобы не стать жертвой квартирных воров, лучше заранее позаботиться о надежной защите своего жилища.

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      Конечно, выбор систем защиты зависит от многих факторов. Охранные системы для квартир в многоэтажках и частных домах могут отличаться.

      Если ваше помещение расположено в жилом комплексе, где есть охрана и видеонаблюдение, то воры, скорее всего, будут искать более легкую добычу.

      Далее в материале читайте о базовых элементах защиты, если вы хотите самостоятельно уберечь свое жилье от ограбления.

      1. Видеонаблюдение

      Камеру следует установить так, чтобы видеть входную дверь, но не в самом видном месте.

      Средства наблюдения следует разместить и в самой квартире. Кроме открытых видеокамер, здесь можно поэкспериментировать и со скрытыми в таких неожиданных местах, чтобы воры ни за что не догадались, что за ними кто-нибудь следит в с виду пустой квартире.

      Современные технологии позволяют, чтобы видеозаписи с камер наблюдения можно было просматривать в онлайн-режиме в любом уголке мира.

      камери відеоспостереження захист будинку
      Камеры видеонаблюдения следует устанавливать как снаружи, так и внутри дома

      2. Сигнализация

      Это действенный и более проверенный способ защитить жилье. Правда, перед тем, как оборудовать дом сигнализацией, узнайте больше о компании, которая будет ее устанавливать, о ее репутации, количестве охранных бригад, радиусе покрытия и тому подобное.

      Ведь от того, насколько быстро охранная фирма отреагирует на вызов, зависит, останется ли ваш дом невредимым.

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      На сегодня стоимость установки сигнализации дома колеблется в пределах 300-500 долларов. Добавьте к этой сумме еще ежемесячную абонентскую плату.

      На время отпуска можно заказать более бюджетный вариант в виде так называемой "тревожного чемоданчика". В этом случае основной акцент на датчики движения, которые передают информацию на пульт дежурного.

      via GIPHY

      3. Охранные системы

      Современные разработки в области "умных" технологий пошли настолько далеко, что теперь управлять системой охраны дома можно даже со смартфона.

      Все зависит от того, какой бюджет вы готовы вложить в безопасность своего жилища.

      В основном такие системы предусматривают датчики движения, информация с которых попадает на ваш телефон. Кроме движения, они могут реагировать на задымление, затопление, сирены и многое другое.

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      "Умными" охранными системами можно управлять прямо из смартфона

      К слову, китайский производитель Xiaomi разработал "умный" замок для дверей, который можно открывать с помощью фитнес-браслета.

      blog_ava
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      Теги: Новости недвижимости Советы Ограбления
      Источник: 24 канал
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