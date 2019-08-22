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      Як захистити квартиру від злодіїв: топ-3 надійні способи

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      Захист будинку від злодіїв: надійні способи
      Захист будинку від злодіїв: надійні способи / Колаж 24 каналу

      Літо – гаряча пора відпусток. За статистикою, саме в цей період стається найбільше квартирних крадіжок. В той час, коли ви ніжитесь на сонці десь на морському узбережжі, з вашого помешкання можуть саме виносити усе найцінніше.

      Щоб не стати жертвою квартирних злодіїв, краще заздалегідь подбати про надійний захист свого житла.

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      Звісно, вибір систем захисту залежить від багатьох факторів. Охоронні системи для квартир у багатоповерхівках та приватних будинках можуть відрізнятись.

      Якщо ваше помешкання розташоване у житловому комплексі, де є охорона та відеоспостереження, то злодії, скоріш за все, шукатимуть більше легку здобич.

      Далі у матеріалі читайте про базові елементи захисту, якщо ви хочете самотужки вберегти своє житло від пограбування.

      1. Відеоспостереження

      Камеру варто встановити так, щоб бачити вхідні двері, але не у найбільш видному місці.

      Засоби спостереження варто розмістити і в самій квартирі. Окрім відкритих відеокамер, тут можна поекспериментувати і з прихованими у таких несподіваних місцях, щоб злодії нізащо не здогадались, що за ними може хто-небудь стежити у на вигляд порожній квартирі.

      Сучасні технології дозволяють, що відеозаписи з камер спостереження ви можете переглядати в онлайн-режимі у будь-якому куточку світу.

      камери відеоспостереження захист будинку
      Камери відеоспостереження варто встановлювати як зовні, так і всередині оселі

      2. Сигналізація

      Це дієвіший і більш перевірений спосіб захистити помешкання. Щоправда, перед тим, як обладнати дім сигналізацією, дізнайтесь більше про компанію, яка її встановлюватиме, про її репутацію, кількість охоронних бригад, радіус покриття тощо.

      Адже від того, наскільки швидко охоронна фірма зреагує на виклик, залежить, чи залишиться ваш дім неушкодженим.

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      На сьогодні вартість встановлення сигналізації вдома коливається в межах 300-500 доларів. Додайте до цієї суми ще щомісячну абонентську плату.

      На час відпустки можна замовити бюджетніший варіант у вигляді так званої "тривожної валізки". У цьому випадку основний акцент на датчики руху, які передають інформацію на пульт чергового.

      via GIPHY

      3. Охоронні системи

      Сучасні розробки у сфері "розумних" технологій пішли настільки далеко, що тепер керувати системою охорони будинку можна навіть зі смартфона.

      Все залежить від того, який бюджет ви готові вкласти у безпеку свого помешкання.

      Здебільшого такі системи передбачають датчики руху, інформація з яких потрапляє на ваш телефон. Окрім руху, вони можуть реагувати на задимлення, затоплення, сирени та багато іншого.

      захист будинку охоронні системи
      "Розумними" охоронними системами можна керувати просто зі смартфона 

      До слова, китайський виробник Xiaomi розробив "розумний" замок для дверей, який можна відмикати за допомогою фітнес-браслета.

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      Теги: Новини нерухомості Поради Пограбування
      Джерело: 24 канал
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