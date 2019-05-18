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      Как заставить Россию заплатить за преступления советской власти: объяснение историка

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      Как заставить Россию заплатить за преступления советской власти
      Как заставить Россию заплатить за преступления советской власти / www.interfax.ru

      Ровно 75 лет назад советская власть принудительно выселила крымских татар с полуострова. Во время дальнего путешествия, которое длилось месяц, погибли более половины человек. Однако Россия до сих пор не признает себя виноватой в этом геноциде против крымскотатарского народа.

      Как заметил историк, сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Громенко в прямом эфире 24 канала, в настоящее время преступления нацистской Германии имеют конкретное определение в рамках Нюрнбергского трибунала, а вот советские преступления отрицались и замалчивались как 75 лет назад, так и сейчас.

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      Он добавил, что Российская Федерация, как преемница СССР, всячески препятствует исследованию коммунистических преступлений.

      Уже 24 лет нет Советского Союза, а Россия продолжает покрывать его преступления. С 1989 до 1998 года мы наблюдали некоторую архивную оттепель. Тогда некоторые документы с приказами о депортации были рассекречены. Но это длилось не долго. Россия закрыла все архивы. В Украине же наоборот – все архивы давно открыты и нового там ничего уже не найти,
      – отметил историк.

      Сергей напомнил, что нигде в мире не существует такого международного суда или трибунала, где Россия и Украина были сторонами процесса о депортации. По его мнению, современная РФ никогда не согласилась бы принять в нем участие, даже если такой существовал бы.

      Что известно о депортации крымских татар?
      Депортация крымских татар из Крыма состоялась в течение 18-21 мая 1944 года. Это была этническая чистка, которую СССР устроил по приказу Иосифа Сталина. Всего в отдаленные регионы СССР было депортировано 191 тыс. крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. В результате депортации у крымских татар было изъято более 80 тысяч домов, свыше 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли, все запасы продовольствия и все остальное имущество.

      Как заставить Россия ответить за преступления

      Единственный правильный путь, по которому могут идти украинцы – подавать индивидуальные иски в Европейский суд по правам человека, а также требовать компенсацию за преступления, которые советская власть совершала относительно них, или их предков.

      Хотя мы знаем, что Россия не выполняет те решения, которые ее обязал суд. И на это нет управы. Европа не настолько мощная, чтобы силой или финансово заставить Кремль платить за преступления,
      – заявил Громенко.

      Смотрите видео о депортации крымских татар:

       

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      Теги: Новости Украины Евросоюз Европа Новости России Аннексия Крыма Крымские татары
      Источник: 24 канал
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