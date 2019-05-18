Як змусити Росію заплатити за злочини радянської влади: пояснення історика

Рівно 75 років тому радянська влада примусово виселила кримських татар з півострова. Під час далекої подорожі, яка тривала місяць, загинули понад половина людей. Проте Росія і досі не визнає себе винуватою у цьому геноциді проти кримськотатарського народу.

Як зауважив історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Громенко у прямому ефірі 24 каналу, наразі злочини нацистської Німеччини мають конкретне окреслення у рамках Нюрнберзького трибуналу, а от радянські злочини заперечувалися і замовчувалися як 75 років тому, так і зараз.

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Він додав, що Російська Федерація, як спадкоємиця СРСР, усіляко перешкоджає дослідженню комуністичних злочинів.

Уже 24 років немає Радянського Союзу, а Росія продовжує покривати його злочини. З 1989 до 1998 року ми спостерігали певну архівну відлигу. Тоді деякі документи з наказами про депортацію були розсекречені. Але це тривало не довго. Росія закрила всі архіви. В Україні ж навпаки – всі архіви давно відкриті й нового там нічого вже не знайти,

– наголосив історик.

Сергій нагадав, що ніде у світі не існує такого міжнародного суду чи трибуналу, де Росія та Україна були сторонами процесу щодо депортації. На його думку, сучасна РФ ніколи не погодилася б взяти у ньому участь, навіть якщо такий існував би.

Що відомо про депортацію кримських татар?Депортація кримських татар з Криму відбулася упродовж 18-21 травня 1944 року. Це була етнічна чистка, яку СРСР влаштував за наказом Йосипа Сталіна. Усього у віддалені регіони СРСР було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. У результаті депортації у кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисяч присадибних ділянок, 360 тисяч гектарів землі, всі запаси продовольства та усе інше майно.

Як змусити Росія відповісти за злочини

Єдиний правильний шлях, за яким можуть йти українці – подавати індивідуальні позови до Європейського суду з прав людини, а також вимагати компенсацію за злочини, як радянська влада вчинила щодо них, або їх пращурів.

Хоча ми знаємо, що Росія не виконує ті рішення, які її зобов'язав суд. І на це нема ради. Європа не настільки могутня, щоб силою чи фінансово змусити Кремль платити за злочини,

– заявив Громенко.

Дивіться відео про депортацію кримських татар: