Річниця депортації кримських татар: що про трагедію пишуть українські політики

75 років тому СРСР влаштував примусову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Нині вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму.

Про це з нагоди річниця депортації написав у Twitter новообраний президент України Володимир Зеленський. Він додав, що вірить, що "ми звільнимо батьківщину киримли від окупації. Ми зробимо це разом!"

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Сьогодні – 75-та річниця початку депортації кримських татар. Нині вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину киримли від окупації. Ми зробимо це разом! pic.twitter.com/d0duc5wM9n — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 18 мая 2019 г.

Йдуть з життя свідки, але спогади про влаштований Москвою геноцид залишаються в історичній пам’яті кримських татар – і у пам’яті усього українського народу, написав у Facebook Президент України Петро Порошенко.

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Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму. І сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, за тортури та знущання над кримчанами. Переконаний, право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов’язково відновлено,

– наголосив Порошенко.

"Я захоплююся їхнім (кримських татар) характером, мужністю і незламністю… І в цьому захопленні, замішаному на співчутті, співпереживанні та чутті спільної долі, я говорю з усією впевненістю: ми обов’язково повернемо Крим і відновимо мир в Україні. Інакше бути не може", – написала в мережі лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Ми маємо пам'ятати трагічні події 75-тирічної давнини! Бо й нині, у 2019 році, кримські татари знову вимушені боротися за свої права в окупованому Росією Криму", – написав у мережі лідер гурту "Океан Ельзи" та партії "Голос" Святослав Вакарчук.

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нагадала, що геноцид кримських татар мав катастрофічні наслідки: 190 тисяч людей депортовано, понад 30 тисяч загинули.

Геноцид кримських татар 1944 мав катастрофічні наслідки: 190 тисяч людей депортовано, понад 30 тисяч загинули. Сьогодні вшановуємо пам‘ять жертв цього злочину совєтів. Продовжуємо боротися за українських політв’язнів у Криму і Росії і звільнення Криму https://t.co/YuQjDYtw7X pic.twitter.com/2exxePbONh — Уляна Супрун (@usuprun) 18 мая 2019 г.

Разом із кримськотатарським народом сумуємо за жертвами примусового виселення, організованого сталінським режимом, написав екс-прем’єр Арсеній Яценюк.

Разом із кримськотатарським народом скорбимо за жертвами примусового виселення, організованого сталінським режимом. Минуло 75 років. Сьогодні Москва знову вичавлює кримських татар з рідної землі. Крим перетворюють на суцільну військову базу, щоб загрожувати Україні і Європі. pic.twitter.com/9nAMOWfNoF — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 18 мая 2019 г.

"Українці теж знали ці вагони. Багато українців. Сталінському злочину проти кримських татар нема терміну давності. Путінському рецидиву нема виправдання", – написав голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Українці теж знали ці вагони. Багато українців. Сталінському злочину проти кримських татар нема терміну давності. Путінському рецидиву нема виправдання. Разом, пліч-о-пліч, обов’язково переможемо. А сьогодні пом‘янемо. pic.twitter.com/E6xrZSt0Sq — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 18 мая 2019 г.

"Бажаю кримським татарам повернутись додому, до свого дому, і нам усім бажаю залишатись добрими людьми, які попри все, допомагають тим, хто потребує, і стоять поряд", – написала нардеп від "Самопомочі" Ірина Подоляк.

Що відомо про депортацію кримських татар?

Депортація кримських татар з Криму відбулася упродовж 18-21 травня 1944 року. Це була етнічна чистка, яку СРСР влаштував за наказом Йосипа Сталіна. Усього у віддалені регіони СРСР було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар.

Усіх людей зігнали до товарних вагонів. Ці ущент заповнені переселенцями вагони відправили за кілька тисяч кілометрів від рідної домівки. Через нестачу харчів, антисанітарію та велику скупченість багато людей загинули в дорозі, ще десятки тисяч померли внаслідок суворих умов вигнання упродовж наступних років.



Як відбувалася депортація кримських татар

У результаті депортації у кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисяч присадибних ділянок, 360 тисяч гектарів землі, всі запаси продовольства та усе інше майно.

Чому СРСС влаштував депортацію?

Офіційною в СРСР причиною було звинувачення всього кримськотатарського народу в державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" і колабораціонізмі – співпраці з нацистськими окупантами під час Другої світової війни.

Проте історики називають інші, неофіційні причини депортації. Серед них – той факт, що кримські татари історично мали тісні зв’язки з Туреччиною, яку СРСР у той час розглядав як потенційного суперника. У планах Союзу Крим був стратегічним плацдармом на випадок можливого конфлікту з цією країною, і Сталін хотів перестрахуватися від можливих саботажників і зрадників, якими він вважав татар.

Дивіться відео про депортацію кримських татар: