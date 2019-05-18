Годовщина депортации крымских татар: что о трагедии пишут украинские политики
75 лет назад СССР устроил принудительную депортацию крымских татар из их исторической родины – Крыма. Сейчас они снова стали жертвами репрессий – как и те, кто остался верен Украине в оккупированном Крыму.
Об этом по случаю годовщины депортации написал в Twitter новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что верит, что "мы освободим родину кырымлы от оккупации. Мы сделаем это вместе!"
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Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар – и в памяти всего украинского народа, написал в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.
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Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено,
– подчеркнул Порошенко.
"Я восхищаюсь их (крымских татар) характером, мужеством и несокрушимостью... И в этом увлечении, замешанном на сострадании, сопереживании и чувстве общей судьбы, я говорю со всей уверенностью: мы обязательно вернем Крым и восстановим мир в Украине. Иначе быть не может", – написала в сети лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
"Мы должны помнить трагические события 75-летней давности! Потому и сейчас, в 2019 году, крымские татары снова вынуждены бороться за свои права в оккупированном Россией Крыму", – написал в сети лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук.
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что геноцид крымских татар имел катастрофические последствия: 190 тысяч человек депортированы, более 30 тысяч погибли.
Вместе с крымскотатарским народом скорбим по жертвам принудительного выселения, организованного сталинским режимом, написал экс-премьер Арсений Яценюк.
"Украинцы тоже знали эти вагоны. Много украинцев. Сталинскому преступлению против крымских татар нет срока давности. Путинскому рецидиву нет оправдания", – написал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Желаю крымским татарам вернуться домой, к своему дому, и нам всем желаю оставаться добрыми людьми, которые несмотря на все, помогают тем, кто нуждается, и стоят рядом", – написала нардеп от "Самопомочи" Ирина Подоляк.
Что известно о депортации крымских татар?
Депортация крымских татар из Крыма произошла в течение 18-21 мая 1944 года. Это была этническая чистка, которую СССР устроил по приказу Иосифа Сталина. Всего в отдаленные регионы СССР было депортировано 191 тыс. крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар.
Всех людей согнали к товарным вагонам. Эти полностью заполненные переселенцами вагоны отправили за несколько тысяч километров от родного дома. Из-за недостатка продуктов, антисанитарии и большой скученности многие люди погибли в пути, еще десятки тысяч умерли в результате суровых условий изгнания в течение следующих лет.
Как происходила депортация крымских татар
В результате депортации у крымских татар было изъято более 80 тысяч домов, свыше 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли, все запасы продовольствия и все остальное имущество.
Почему СССР устроил депортацию?
Официальной в СССР причиной было обвинение всего крымскотатарского народа в государственной измене, "массовом истреблении советских людей" и коллаборационизме – сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.
Однако историки называют другие, неофициальные причины депортации. Среди них – тот факт, что крымские татары исторически имели тесные связи с Турцией, которую СССР в то время рассматривал как потенциального соперника. В планах Союза Крым был стратегическим плацдармом на случай возможного конфликта с этой страной, и Сталин хотел перестраховаться от возможных саботажников и предателей, которыми он считал татар.
Смотрите видео о депортации крымских татар: