Годовщина депортации крымских татар: что о трагедии пишут украинские политики

75 лет назад СССР устроил принудительную депортацию крымских татар из их исторической родины – Крыма. Сейчас они снова стали жертвами репрессий – как и те, кто остался верен Украине в оккупированном Крыму.

Об этом по случаю годовщины депортации написал в Twitter новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что верит, что "мы освободим родину кырымлы от оккупации. Мы сделаем это вместе!"

Читайте также: 75 лет спустя: как жизнь крымских татар превратилось в ад

Сьогодні – 75-та річниця початку депортації кримських татар. Нині вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину киримли від окупації. Ми зробимо це разом! pic.twitter.com/d0duc5wM9n — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 18 мая 2019 г.

Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар – и в памяти всего украинского народа, написал в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: Они не понимали, за что умирают, – Джамала о трагедии крымскотатарского народа

Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено,

– подчеркнул Порошенко.

"Я восхищаюсь их (крымских татар) характером, мужеством и несокрушимостью... И в этом увлечении, замешанном на сострадании, сопереживании и чувстве общей судьбы, я говорю со всей уверенностью: мы обязательно вернем Крым и восстановим мир в Украине. Иначе быть не может", – написала в сети лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Мы должны помнить трагические события 75-летней давности! Потому и сейчас, в 2019 году, крымские татары снова вынуждены бороться за свои права в оккупированном Россией Крыму", – написал в сети лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что геноцид крымских татар имел катастрофические последствия: 190 тысяч человек депортированы, более 30 тысяч погибли.

Геноцид кримських татар 1944 мав катастрофічні наслідки: 190 тисяч людей депортовано, понад 30 тисяч загинули. Сьогодні вшановуємо пам‘ять жертв цього злочину совєтів. Продовжуємо боротися за українських політв’язнів у Криму і Росії і звільнення Криму https://t.co/YuQjDYtw7X pic.twitter.com/2exxePbONh — Уляна Супрун (@usuprun) 18 мая 2019 г.

Вместе с крымскотатарским народом скорбим по жертвам принудительного выселения, организованного сталинским режимом, написал экс-премьер Арсений Яценюк.

Разом із кримськотатарським народом скорбимо за жертвами примусового виселення, організованого сталінським режимом. Минуло 75 років. Сьогодні Москва знову вичавлює кримських татар з рідної землі. Крим перетворюють на суцільну військову базу, щоб загрожувати Україні і Європі. pic.twitter.com/9nAMOWfNoF — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 18 мая 2019 г.

"Украинцы тоже знали эти вагоны. Много украинцев. Сталинскому преступлению против крымских татар нет срока давности. Путинскому рецидиву нет оправдания", – написал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

Українці теж знали ці вагони. Багато українців. Сталінському злочину проти кримських татар нема терміну давності. Путінському рецидиву нема виправдання. Разом, пліч-о-пліч, обов’язково переможемо. А сьогодні пом‘янемо. pic.twitter.com/E6xrZSt0Sq — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 18 мая 2019 г.

"Желаю крымским татарам вернуться домой, к своему дому, и нам всем желаю оставаться добрыми людьми, которые несмотря на все, помогают тем, кто нуждается, и стоят рядом", – написала нардеп от "Самопомочи" Ирина Подоляк.

Что известно о депортации крымских татар?

Депортация крымских татар из Крыма произошла в течение 18-21 мая 1944 года. Это была этническая чистка, которую СССР устроил по приказу Иосифа Сталина. Всего в отдаленные регионы СССР было депортировано 191 тыс. крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар.

Всех людей согнали к товарным вагонам. Эти полностью заполненные переселенцами вагоны отправили за несколько тысяч километров от родного дома. Из-за недостатка продуктов, антисанитарии и большой скученности многие люди погибли в пути, еще десятки тысяч умерли в результате суровых условий изгнания в течение следующих лет.



Как происходила депортация крымских татар

В результате депортации у крымских татар было изъято более 80 тысяч домов, свыше 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли, все запасы продовольствия и все остальное имущество.

Почему СССР устроил депортацию?

Официальной в СССР причиной было обвинение всего крымскотатарского народа в государственной измене, "массовом истреблении советских людей" и коллаборационизме – сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.

Однако историки называют другие, неофициальные причины депортации. Среди них – тот факт, что крымские татары исторически имели тесные связи с Турцией, которую СССР в то время рассматривал как потенциального соперника. В планах Союза Крым был стратегическим плацдармом на случай возможного конфликта с этой страной, и Сталин хотел перестраховаться от возможных саботажников и предателей, которыми он считал татар.

Смотрите видео о депортации крымских татар: