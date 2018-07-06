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Телеканал новостей 24 Программы Диктаторы

Как жестокий и смешной правитель Чечни Рамзан Кадыров заставляет выполнять свои команды

Диктаторы 18 Читати новину українською

Самопровозглашенный страж Федерации, гроза свободолюбивого Кавказа и верный пес кремля - ​​Рамзан Кадыров. В своей героической комичности превзошел других политических звезд, которые просто обожали привязывать рейтинг к различным экстравагантным поступкам.

Более 10-ти лет он неизменно председательствует в Республике Чечня с невероятным набором легальных и нелегальных занятий. Часть из которых пафосно выдает за традиционные ценности и поражает своим напускным патриотизмом.

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"Я очень умею подчиняться хорошо. Всю жизнь подчинялся отцу. Я подчиняюсь закону. Я подчиняюсь Путину Владимиру Владимировичу", – сказщал Рамзан Кадыров.

Спичи о верности Путину Рамзан регулярно выдает федеральным каналам. Для внутреннего потребителя, на чеченском телевидении любит говорить о "нравствености и великодуховности". Например показательно хает наркодилеров вспоминая и коран и честь родителей. Рекордными стали антинаркоманские собрания Кадырова в 2016-м. Президентская гвардия согнала в грозненский амфитеатр несколько тысяч человек, наркоманов и их семей.

Рамзан Кадыров и Владимир Путин
Рамзан Кадыров и Владимир Путин

Своей семейной жизнью Кадыров доволен: у него десять своих детей и двое приемных. Жена Медни Мусаева – его бывшая односельчанка, с которой он познакомился еще в школе. И несмотря на слухи московской прессы о возможном романе с ведущей Тиной Канделаки или любви к лезгинке в обществе чужих женщин – никаких точных фактов о возможных похождениях Кадырова налево нет. У главного нохчи душа лежит к другому.

Семья Рамзана Кадырова
Семья Рамзана Кадырова

В поисках лайков Кадыров снимает уникальные своей примитивностью пропагандистские шедевры. Как вот этот с претензиозным Филосовским месенджем о расправе над змеем зла или устраивает выездное заседание правительства раздавая лошадей своим джигитам.

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После теплой встречи с президентом Беларуси Лукашенко – понял – аграрные фишки хорошо влияют на рейтинг. И скопировал любовь к картофелю белорусского президента на собственном огороде. У Кадырова, правда, получилось романтический сбора клубники.
Но любимая тема Кадырова – война.

Я пришел в политику как воин. Мое любимое дело. так скажем, – защищать народ воюя, поетому ми готови виполнить любой приказ,
– отметил Рамзан Кадыров.

И для этого сняты терабайты видео воинственного Рамзана, который занимается спортом чтобы поддерживать форму.

Секрет раскрученного бренда Рамзана Ахматовича скрывается не только в его личной фантазии. В кругу его ближайших друзей – помощник и личный советник главного в Эрэфии – Владислав Сурков.

Рамзан был младшим сыном главного муфтия восставшей в 91-м чеченской республики Ичкерии Ахмата Кадырова. Вместе с отцом воевал за независимость против российских федералов. Изменение курса произошло после Хасавюртского перемирия, которое закончило Первую Чеченскую войну. Ахмат поссорился с ваххабитами и начал педалировать тему сохранения Чечни в границах Российской Федерации.

После окончания Второй Чеченской войны Ахмат Кадыров стал президентом. А его сын Рамзан возглавил силовиков. Переманивал повстанцев на свою сторону и занимался ликвидацией тех кто продолжал воевать за независимость. Резкое изменение убеждений Кадыровых их оппоненты объясняют просто.

По приблизительным подсчетам, армия Кадырова насчитывает до 40 тысяч бойцов. Все они формально принадлежат к различных подразделениям силовых ведомств РФ, но выполняют поручения местных командиров. Этого достаточно чтобы зачистить Чечню от конкурентов. И если в начале своего правления Нохча сжигал дома и заказывал киллеров своим недругам, то теперь, будучи главой чеченской Республики, придумал собственную фишку. Компромиссом между ликвидацией и равнодушием относительно критики стали публичные извинения.

Вышивание в седле дома не единственный способ снять стресс, учитывая бессильные попытки напугать Америку и прочих врагов Путина. Единственные судьи для кого его слова хоть что-то стоят – рефери, которые судят чеченский футбольный клуб Терек. Трем сыновьям Ахматович забронировал чемпионские пояса в боях без правил. Кроме того завел себе двух карманных паяцев федерального калибра. Время от времени развлекается с бывшим КВН-щиком Михаилом Галустяном.

При его правлении Чечня фактически получила то, за что боролась в 1990 годах, на протяжении двух войн с Россией. 95-й регион получает солидные дотации из Кремля. В прошлом году 80% бюджета республики составляли вливания из федерального бюджета. В 2018 году– это 27 миллиардов рублей, или около 450 миллионов долларов. Еще один признак автономии – основной силой, от которой здесь все зависит, остаются чеченцы.

Поэтому пока что в 95-м регионе все под железным контролем одного человека, который заставляет всю страну исполнять любые свои команды.

Больше о марионетку Кремля Рамзана Кадырова – смотрите в программе.

Теги: Владимир Путин Чечня Рамзан Кадыров
Источник: 24 Канал
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