За что Хосни Мубарак получил пожизненное заключение

Его называли последним фараоном Египта. Он железной рукой правил страной 30 лет. Был одним из самых могущественных представителей мусульманского мира и первым среди арабов, который отказался от агрессии против Израиля. Мечтал о создании династии и сделать сыновей своими преемниками. Довольно неожиданно все мечты оборвала революция 2011 года.

В конце марта 2017 года Хосни Мубарак покинул военный Госпиталь, в котором отбывал заключение с 2012 года, и вернулся домой в город Гелиополь.

Он был очень гордым и искренне верил в то, что сделал колоссальную работу для этой страны в тяжелые времена. Даже несколько протестующих на площади, сказали мне, что они хоть и хотят, чтобы он ушел, все же уважают Мубарака и то, что он сделал,

– отметила корреспондент АВС Каир Кристин Аманпур.

Полиция и военные не могли овладеть ситуацией. Власть убегала сквозь пальцы. И он согласился сдаться на милость победителей. Его отец работал чиновником в юридическом министерстве – школа и военный колледж, все что он мог организовать сыну. Военная карьера Мубарака началась под канонаду войн с Израилем, в которых Египет постоянно проигрывал. Среди офицерской молодежи царили амбиции отыграться и исправить позор потерь. Первый боевой опыт Мубарак получил во время короткой войны за Суэцкий Канал в 1956 году.

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Потом были другие войны с Израилем, обучение в советской кузнице потенциальной зарубежной агентуры в военной академии Фрунзе и прорыв карьеры дома. Мубарак прошел все ступени армии от "старлея" до генерала. После успехов египетской авиации в войне Судного Дня в 1973 году наступает новый политический этап его жизни.



Хосни Мубарак

Тогдашний президент Анвар Садат ценил в Мубараке не только его авторитет, но и отсутствие желания плести интриги. Так Египет получил нового вице-президента и председателя правящей Национально-демократической партии. Это был историческое время диалога Египта с Израилем. И это Анвар Садат научил Хосни Мубарака заменить войны с соседним Израилем дипломатией, что было выгоднее и дешевле для страны. Но в глазах всего остального мусульманского мира Садат после попыток взаимопонимания с Израилем был предателем, который заслужил смерть.

Первым делом Мубарак нашел и расстрелял террористов виновных в покушении на Садата. Окончательно были отстранены от властей исламистские организации и духовенство. В стране ввели чрезвычайное положение, что отразилось также и на гражданских правах рядовых египтян. Вместе с тем в стране начался строительный бум. Новый президент видел будущее в туристическом бизнесе, поэтому начал развитие рекреационной инфраструктуры.

В 1990 году он помог убрать одного из основных конкурентов в регионе. Мубарак возглавил арабские коалиционные силы в I-й войне в Персидском заливе. Египетская пехота была первой, высадилась в Саудовской Аравии и оттуда атаковала войска Саддама в Кувейте. С одной стороны это был реверанс в сторону Вашингтона. С другой – шанс ликвидировать неуправляемую точку напряжения. Саддам был суннитом, подкармливал радикальные исламистские организации, в частности в Египте, где сунниты составляют большинство населения.



Хосни Мубарак

Участие в обуздании Саддама больно ударило по главной артерии Египта – сфере туризма. Хусейн объявил священную войну против Запада и призвал к джихаду всех мусульман Ближнего Востока. Террористы из организации Аль-Гамаа аль-Исламия в 1997 году напали на группу отдыхающих возле Луксора. 62-а человека погибли, еще три десятка получили ранения.

Сам Мубарак пережил 6 покушений. В 1995 году его кеортеж обстреляли во время визита в Эфиопию. Это подтолкнуло новый виток репрессий дома. И если от киллеров могла спасти охрана, то от судьбы не уйдешь. Подкосила Мубарака семейная трагедия. Президент очень привязався к внуку. Мухаммад был сыном его младшего сына Аллы. В 2009 году 12-летний мальчик неожиданно умер от неустановленной тяжелой болезни. Это отразилось на всей семьи Мубарака, но по деду-президенту это было заметно. Он ослабел просто на глазах.

Депрессивное состояние добавил неутешительный диагноз врачей – у Хосни обнаружили рак поджелудочной железы. Забастовки и демонстрации не были редкостью для Египта при правлении Мубарака. Но всегда серьезного конфликта удавалось избежать. Впрочем дипломатия вечного президента не смогла преодолеть сопротивления против его выбора преемника. На фоне событий 2011 года заметна фигура Сюзанны Мубарак – жены президента и матери 2-х сыновей, которая мечтала о династии.

Старший сын Алла не слишком интересовался политикой и предпочитал бизнес. В конце концов он контролировал солидный пакет зарубежных инвестиций. А младший Гамаль, под покровительством матери дома – получил свое место у отца в высоких кабинетах. Первые молнии большой бури, которая смыла Мубарака с трона было назначение сына главой правящей партии. Тогда впервые решение фараона освистали прямо в сессионном зале. Но Хосни не привык отступать, хотя как стратег, наверное, сделал бы это, если бы знал о последствиях своего решения.



Хосни Мубарак с женой

Но у Гамаля не получалось найти контакт с политиками из отцовской гвардии. Большой социальный разрыв между бедными и богатыми умноженный на демографический прирост не предвещал ничего хорошего. За последние 30 лет эры Мубарака выросло целое поколение египтян, которым были безразличны его достижения в войнах и дипломатии. Они хотели перемен и не хотели еще одного Мубарака у власти.

Больше о правлении Хосни Мубарака – смотрите в полном выпуске программы "Диктаторы".