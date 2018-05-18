Как живет задержанный на взятке сотрудник СБУ
В программе "Pro новости" за 18 мая – офицер контрразведки СБУ Александр Карамушка, которого НАБУ поймало на взятке в 47 тысяч долларов, имеет 18 соток земли под Киевом, дом почти 300 квадратных метров и авто.
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Источник: 24 канал
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