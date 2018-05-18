Як живе затриманий на хабарі співробітник СБУ
У програмі "Pro новини" за 18 травня – офіцер контррозвідки СБУ Олександр Карамушка, якого НАБУ спіймало на хабарі у 47 тисяч доларів, має 18 соток землі під Києвом, дім на майже 300 квадратних метрів та авто.
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Джерело: 24 канал
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