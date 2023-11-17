Выходной день 18 обещает быть неодинаковым для разных регионов Украины. Где-то дадут о себе знать заморозки, а где-то еще можно будет порадоваться последним вспышкам тепла, передает 24 Канал.
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На Западе ночью минусовые температуры, а днем – много снега.
В западных регионах Украины в течение целого дня солнышко будет прятаться за облаками. Днем будет идти снег. Впрочем, слепить снеговика не удастся, ведь снег будет мокрым. Кроме того, в Житомире, Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице и Закарпатье ночью температура упадет до -1.
Между тем в южных регионах выходной день окажется самым теплым. Там еще можно порадоваться температурам выше +10 градусов. Впрочем, в большинстве областей на Юге пройдут умеренные или сильные дожди.
В общей сложности средняя температура по всей Украине ночью будет колебаться от 0 до +2, а днем +2 до +4.
Чего ожыдать жителям областных центров
- Киев +2...+4
- Ужгород +3...+5
- Львов +1...+3
- Ивано-Франковск +1...+3
- Тернополь +2...+4
- Черновцы +2...+4
- Хмельницкий +2...+4
- Луцк +2...+4
- Ровно +2...+4
- Житомир +2...+4
- Винница +3...+5
- Одесса +9...+11
- Николаев +7...+9
- Херсон +7...+9
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +2...+4
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +1...+3
- Сумы +1...+3
- Полтава +3...+5
- Днепр +4...+6
- Запорожье +6...+8
- Донецк +3...+5
- Луганск +2...+4
- Харьков +2...+4
Погода на 18 ноября / Фото Укргидрометцентр