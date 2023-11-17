Выходной день 18 обещает быть неодинаковым для разных регионов Украины. Где-то дадут о себе знать заморозки, а где-то еще можно будет порадоваться последним вспышкам тепла, передает 24 Канал.

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На Западе ночью минусовые температуры, а днем – много снега.

В западных регионах Украины в течение целого дня солнышко будет прятаться за облаками. Днем будет идти снег. Впрочем, слепить снеговика не удастся, ведь снег будет мокрым. Кроме того, в Житомире, Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице и Закарпатье ночью температура упадет до -1.

Между тем в южных регионах выходной день окажется самым теплым. Там еще можно порадоваться температурам выше +10 градусов. Впрочем, в большинстве областей на Юге пройдут умеренные или сильные дожди.

В общей сложности средняя температура по всей Украине ночью будет колебаться от 0 до +2, а днем +2 до +4.

Чего ожыдать жителям областных центров

Киев +2...+4

Ужгород +3...+5

Львов +1...+3

Ивано-Франковск +1...+3

Тернополь +2...+4

Черновцы +2...+4

Хмельницкий +2...+4

Луцк +2...+4

Ровно +2...+4

Житомир +2...+4

Винница +3...+5

Одесса +9...+11

Николаев +7...+9

Херсон +7...+9

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +2...+4

Черкассы +2...+4

Чернигов +1...+3

Сумы +1...+3

Полтава +3...+5

Днепр +4...+6

Запорожье +6...+8

Донецк +3...+5

Луганск +2...+4

Харьков +2...+4

Погода на 18 ноября / Фото Укргидрометцентр