Выходной день 18 обещает быть неодинаковым для разных регионов Украины. Где-то дадут о себе знать заморозки, а где-то еще можно будет порадоваться последним вспышкам тепла, передает 24 Канал.

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На Западе ночью минусовые температуры, а днем – много снега.

В западных регионах Украины в течение целого дня солнышко будет прятаться за облаками. Днем будет идти снег. Впрочем, слепить снеговика не удастся, ведь снег будет мокрым. Кроме того, в Житомире, Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице и Закарпатье ночью температура упадет до -1.

Между тем в южных регионах выходной день окажется самым теплым. Там еще можно порадоваться температурам выше +10 градусов. Впрочем, в большинстве областей на Юге пройдут умеренные или сильные дожди.

В общей сложности средняя температура по всей Украине ночью будет колебаться от 0 до +2, а днем +2 до +4.

Чего ожыдать жителям областных центров

  • Киев +2...+4
  • Ужгород +3...+5
  • Львов +1...+3
  • Ивано-Франковск +1...+3
  • Тернополь +2...+4
  • Черновцы +2...+4
  • Хмельницкий +2...+4
  • Луцк +2...+4
  • Ровно +2...+4
  • Житомир +2...+4
  • Винница +3...+5
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +2...+4
  • Черкассы +2...+4
  • Чернигов +1...+3
  • Сумы +1...+3
  • Полтава +3...+5
  • Днепр +4...+6
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк +3...+5
  • Луганск +2...+4
  • Харьков +2...+4

погода

Погода на 18 ноября / Фото Укргидрометцентр