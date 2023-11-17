Вихідний день 18 обіцяє бути неоднаковим для різних регіонів України. Десь дадуть про себе знати заморозки, а десь ще можна буде порадіти останнім спалахам тепла, інформує 24 Канал.
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На Заході вночі мінусові температури, а вдень – багато снігу
У західних регіонах України протягом цілого дня сонечко ховатиметься за хмарами. Вдень йтиме значний сніг. Втім, зліпити снігову бабу не вдасться, адже сніг буде мокрим. Крім того, в Житомирі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці та на Закарпатті вночі температура впаде до -1.
Тим часом у південних регіонах вихідний день видасться найтеплішим. Там ще можна порадіти температурам вищим за +10 градусів. Втім, у більшості областей на Півдні пройдуть помірні або значні дощі.
Загалом середня температура по всій Україні вночі коливатиметься від 0 до +2, а вдень +2 до +4.
Що очікувати жителям обласних центрів
- Київ +2...+4
- Ужгород +3...+5
- Львів +1...+3
- Івано-Франківськ +1...+3
- Тернопіль +2...+4
- Чернівці +2...+4
- Хмельницький +2...+4
- Луцьк +2...+4
- Рівне +2...+4
- Житомир +2...+4
- Вінниця +3...+5
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +7...+9
- Херсон +7...+9
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +2...+4
- Черкаси +2...+4
- Чернігів +1...+3
- Суми +1...+3
- Полтава +3...+5
- Дніпро +4...+6
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +2...+4
- Харків +2...+4
Погода на 18 листопада / Фото Укргідрометцентр