Почти по всей Украине второй день рабочей недели будет гораздо теплее первого. Погода на территории нашего государства будет преимущественно одинаковой. Вредничать она будет только на Востоке.

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Чего ожидать

Средняя температура воздуха ночью в Украине будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется до 1 градуса тепла.

Всюду будет наблюдатся переменная облачность. Скорость ветра составит 7 – 12 метров в секунду.

Где выпадут осадки

На востоке и юге осадков не прогнозируют. В то же время, на Западе будут идти дожди с мокрым снегом. Также небольшой снег можно ожидать на севере страны, в таких городах как Киев, Чернигов и Сумы.

Где потепление не произойдет

В подавляющее большинство регионов Украины придет потепление. К примеру, в среднем на Юге днем температура воздуха будет составлять 2 – 4 градуса тепла, на Западе – от плюс 1 до плюс 3, в центральных – от 0 до 2 градусов тепла.

Впрочем, на Востоке столбик термометра так и не поднимется выше нуля. Холоднее всего будет на Харьковщине. Там термометр днем будет показывать минус 2 – минус 4, а ночью – от 7 до 9 градусов мороза.

Какая погода в городах Украины

Киев – -1...+1

Ужгород – 0...+2

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -3...-1

Полтава – -3...-1

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – -3...-1

Харьков – -4...-2

Карта погоды 23 января / Фото Укргидрометцентр