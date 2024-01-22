Майже по всій Україні другий день робочого тижня буде набагато тепліший за перший. Погода на території нашої держави буде переважно однаковою. Вередуватиме вона лише на Сході.

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Що очікувати

Середня температура повітря вночі в Україні коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до 1 градуса тепла.

Всюди спостерігатиметься мінлива хмарність. Швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Де випадуть опади

На Сході та Півдні опадів не прогнозують. Водночас на Заході йтимуть дощі з мокрим снігом. Також невеликий сніг можна очікувати на півночі країни, у таких містах, як Київ, Чернігів та Суми.

Де потепління не станеться

До переважної більшості регіонів України прийде потепління. Наприклад, у середньому на Півдні вдень температура повітря становитиме 2 – 4 градуси тепла, на Заході – від плюс 1 до плюс 3, у центральних – від 0 до 2 градусів тепла.

Втім, на Сході стовпчик термометра так і не підніметься вище нуля. Найхолодніше буде на Харківщині. Там термометр вдень показуватиме мінус 2 – мінус 4, а вночі – від 7 до 9 градусів морозу.

Яка погода в містах України

Київ – -1...+1

Ужгород – 0...+2

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – -3...-1

Полтава – -3...-1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – 0...-2

Луганськ – -3...-1

Харків – -4...-2

Карта погоди 23 січня / Фото Укргідрометцентр